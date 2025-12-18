Zločin

SVI EVAKUISANI: Dojava o bombi u Prvom osnovnom sudu u Beogradu

Марија Стевановић
Marija Stevanović

18. 12. 2025. u 11:47

U PRVOM osnovnom sudu u Beogradu u Katanićevoj ulici danas je bila dojava o postavljenoj bombi.

СВИ ЕВАКУИСАНИ: Дојава о бомби у Првом основном суду у Београду

Prvi osnovni sud u Beogradu

Kako navodi Tanjug, svi iz zgrade su evakuisani.

Pripadnici MUP-a su na terenu i proveravaju navode dojave.

 

