U SRBIJI POGINULO 103 PEŠAKA: Crna statistika od početka godine
IZ Policijske uprave u Boru saopšteno je da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 103 pešaka, od kojih su dva poginula u decembru, u vremenskom intervalu između 12 i 17 časova, prosečne starosti 78 godina.
U saopštenju Policijske uprave u Boru apeluju na vozače, s obzirom na vremenske uslove i čestu pojavu magle u ovo doba godine, da prilagode i smanje brzinu kretanja vozila, posebno ispred pešačkih prelaza i u blizini autobuskih stajališta.
Pored toga, apeluju na vozače da provere tehničku ispravnost svojih vozila, svetlosno signalnih uređaja, uređaja za zaustavljanje, da koriste zimsku opremu kada je to potrebno i naravno pravilno koriste svetla u saobraćaju obzirom na vremenske uslove i uslove slabe osvetljenosti, kao i da smanje brzinu kretanja u "Zoni škola", a pošto je ovo vreme slava i novogodišnjih praznika koji obiluju proslavama, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci.
- Takođe, apelujemo na pešake da kolovoz prelaze isključivo nakon što se uvere da to mogu uraditi na bezbedan način, da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju nositi svetloodbojni prsluk ili drugi reflektujući materijal, kako bi vozači mogli blagovremeno da ih uoče - navedeno je u saopštenju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Teška saobraćajna nesreća kod Malče
Preporučujemo
ČAK 157 SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U 24 ČASA! MUP skreće pažnju na rizik na putevima
13. 12. 2025. u 12:43
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)