U SRBIJI POGINULO 103 PEŠAKA: Crna statistika od početka godine

IZ Policijske uprave u Boru saopšteno je da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 103 pešaka, od kojih su dva poginula u decembru, u vremenskom intervalu između 12 i 17 časova, prosečne starosti 78 godina.

FOTO:Lj.P.

U saopštenju Policijske uprave u Boru apeluju na vozače, s obzirom na vremenske uslove i čestu pojavu magle u ovo doba godine, da prilagode i smanje brzinu kretanja vozila, posebno ispred pešačkih prelaza i u blizini autobuskih stajališta.

Pored toga, apeluju na vozače da provere tehničku ispravnost svojih vozila, svetlosno signalnih uređaja, uređaja za zaustavljanje, da koriste zimsku opremu kada je to potrebno i naravno pravilno koriste svetla u saobraćaju obzirom na vremenske uslove i uslove slabe osvetljenosti, kao i da smanje brzinu kretanja u "Zoni škola", a pošto je ovo vreme slava i novogodišnjih praznika koji obiluju proslavama, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci.

- Takođe, apelujemo na pešake da kolovoz prelaze isključivo nakon što se uvere da to mogu uraditi na bezbedan način, da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju nositi svetloodbojni prsluk ili drugi reflektujući materijal, kako bi vozači mogli blagovremeno da ih uoče - navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Teška saobraćajna nesreća kod Malče