POKUŠAO DA SPREČI SUKOB, PA DOBIO UDARCE PO GLAVI I TELU: U Bačkoj Topoli uhapšen A.R. (38) osumnjičen za pokušaj ubistva i nasilje u porodici
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Topoli uhapsili su A. R. (38) iz okoline Pećinaca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i nasilje u porodici.
Sumnja se da je on, sinoć, u kući svog pedesetsedmogodišnjeg rođaka u okolini Bačke Topole, došao u verbalni, a potom i fizički sukob sa svojom četrdesetosmogodišnjom nevenčanom suprugom.
Kako se sumnja, A. R. je potom zadao više udaraca po glavi i telu pedesetsedmogodišnjaku koji je pokušao da spreči sukob.
Povređeni muškarac je zbrinut u subotičkoj bolnici i konstatovane su mu teške telesne povrede opasne po život.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici, A. R. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
26. 10. 2025. u 17:16
26. 10. 2025. u 18:54
26. 10. 2025. u 10:48
