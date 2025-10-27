Zločin

POKUŠAO DA SPREČI SUKOB, PA DOBIO UDARCE PO GLAVI I TELU: U Bačkoj Topoli uhapšen A.R. (38) osumnjičen za pokušaj ubistva i nasilje u porodici

Ljiljana Preradović

27. 10. 2025. u 14:23

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Topoli uhapsili su A. R. (38) iz okoline Pećinaca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i nasilje u porodici.

ПОКУШАО ДА СПРЕЧИ СУКОБ, ПА ДОБИО УДАРЦЕ ПО ГЛАВИ И ТЕЛУ: У Бачкој Тополи ухапшен А.Р. (38) осумњичен за покушај убиства и насиље у породици

Foto: Shutterstock

Sumnja se da je on, sinoć, u kući svog pedesetsedmogodišnjeg rođaka u okolini Bačke Topole, došao u verbalni, a potom i fizički sukob sa svojom četrdesetosmogodišnjom nevenčanom suprugom.

Kako se sumnja, A. R. je potom zadao više udaraca po glavi i telu pedesetsedmogodišnjaku koji je pokušao da spreči sukob.

Povređeni muškarac je zbrinut u subotičkoj bolnici i konstatovane su mu teške telesne povrede opasne po život.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici, A. R. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM