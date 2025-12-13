NEDELJNI HOROSKOP OD 14. DO 20. DECEMBRA: Ovna očekuje zastoj u karijeri, Raka problemi u domu, Jarca tajna ljubav, Ribe društveni uspeh

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 14. do 20. decembra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje.

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Ulazak vašeg vladaoca Marsa, planete sukoba, u kuću karijere 15. decembra, upozorava na finansijske i probleme s nadređenima. Mlad Mesec u devetoj kući 20. decembra donosi vam uspeh na ispitima, s pravnim pitanjima, putovanjima i stručnim usavršavanjem. Mesec, krajem perioda ulazi u kuću karijere i pravi konjunkciju s Marsom, donoseći vam zastoj u poslu.

Ljubav Početkom sedmice, trigon Lilita u vašoj astrološkoj kući strasti i intimnog života i Neptuna u kući podsvesti, tajni i intuicije, nagoveštava susret s nekim ko će ostaviti jak utisak na vas. Zauzete Ovnove, u drugoj polovini nedelje, očekuju problemi u komunikaciji s dugogodišnjim partnerom.

Zdravlje Stomačne tegobe.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Ulazak planete akcije u devetu kuću početkom perioda donosi vam uspeh na putovanjima, preko stručnog usavršavanja ili sudskog spora. U vreme mladog Meseca u kući finansija i rizika, 20. decembra, rešavate važna finansijska i pravna pitanja, a saradnja sa strancima donosi vam novac. Krajem nedelje veće su šanse za dobijanje nasledstva, stipendije ili alimentacije.

Ljubav Ulazak Meseca u kuću partnerskih odnosa i braka, 15. decembra, upozorava na probleme u emotivnoj vezi, rasprave, svađe, razvod, raskid, ljubomorne scene. Spoj Meseca i Marsa u kući ljubavi, 20. decembra, slobodnim Bikovima donosi ljubav sa strancem ili sudbinski susret na dužem putovanju ili predavanju.

Zdravlje Problemi sa zubima.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Početak perioda obećava uspeh budući da se možete naći na vodećoj poziciji u poslu ili karijeri. Mars, koji upravlja vašim poslom i planovima, 15. decembra ulazi u kuću finansija donoseći vam više novca ali i troškova. Mogući dobici preko preko nasledstva, stipendije, podele bračne imovine. Marsu će se 20. decembra pridružiti Mesec donoseći nove šanse za zaradu.

Ljubav Mlad Mesec u kući partnerskih odnosa, 20. decembra, upozorava na sukobe s voljenom osobom s kojom ćete teško uspeti da pronađete zajednički jezik. Slobodnima donosi ljubav s nekim koga će idealizovati zbog čega su moguća razočarenja. Privlačite pažnju osobe koja živi u drugom gradu ili stiže s dužeg puta.

Zdravlje Osetljivi disajni organi.

Rak (21. 6 - 22. 7)

Posao Trigon Sunca u kući posla i Hirona u kući karijere, 14. decembra, donosi vam priliku da ostvarite nešto što vam ranije nije polazilo za rukom. Mars, vladalac vaše karijere, 15. decembra ulazi u Jarca donoseći vam finansijske i probleme s nadređenima, ali i sa ugovorima i sudskim sporovima. Krajem nedelje, konjunkcija Meseca i Marsa upozorava na sukob sa ženama.

Ljubav Ulazak Marsa, planete sukoba i strasti, u sedmu kuću, upozorava na svađe s agresivnim partnerom, raskid, razvod ili porodično nasilje. Slobodni 15. decembra mogu da upoznaju nekoga na putu ili predavanju. U vreme mladog Meseca, 20. decembra,moguća romansa s kolegom ili osobom koja živi u inostranstvu.

Zdravlje Promenite način ishrane.

Lav (23. 7 - 23. 8)

Posao Trigon Neptuna u kući finansija i Lilita u kući privatnosti, 15. decembra, donosi vam dobitke preko nekretnina ili samostalne delatnosti. Istog dana, Mars ulazi u kuću posla stavljajući akcenat na usavršavanje i napredovanje. Mlad Mesec u kući kreativnosti, 20. decembra, donosi vam priliv energije, uspeh u javnoj delatnosti, isplativ ugovor i uvećanje zarade.

Ljubav Mesec, početkom perioda, ulazi u vašu kuću privatnog života, donoseći turbulencije u porodičnim odnosima, probleme i svađe u kući, nerazumevanje i sukobe s ukućanima. Mlad Mesec, krajem sedmice, u kući ljubavi, slobodnima donosi novu ljubav ili preporod postojeće veze, prinovu u porodici ili trudnoću.

Zdravlje Problemi sa zubima.

Devica (23. 8 - 23. 9)

Posao Trigon Meseca i Lilita u kući biznisa prave trigon s Neptunom u kući partnerstva 15. decembra, donoseći potpisivanje isplativog ugovora. Istog dana, Mars, vladalac vaših finansija, ulazi u kući kreativnosti donoseći vam uspeh u privatnoj ili javnoj delatnosti. Retrogradni Hiron u kući novca podstiče vas da rešite važna finansijska pitanja, koja su bila "na čekanju".

Ljubav Mars ulazi u kuću ljubavi početkom sedmice donoseći vam nove susrete i poznanstva. Mlad Mesec u kući privatnosti, 20. decembra, upozorava na sukobe u porodici, naročito sa ženama. Mesec u petoj kući, krajem perioda, slobodnima donosi novu ljubav ali i preporod aktuelne veze. Susret sa starim partnerom.

Zdravlje Potreban vam je odmor.

Vaga (23. 9 - 23. 10)

Posao Trigon Meseca u kući novca i Neptuna u kući posla, 15. decembra fokusira vas na zaradu. Retrogradni Hiron u sedmoj kući otežava komunikaciju sa bližim okruženjem koje širi tračeve o vama, ali već krajem sedmice situacija se popravlja. U vreme mladog Meseca u kući dogovora 20. decembra uspeh na ispitima, u trgovini, s ugovorima i pravnim pitanjima, moguća kupovina kola.

Ljubav Mars, vladalac bračnih i partnerskih odnosa, 15. decembra, ulazi u kuću privatnosti donoseći vam probleme u porodici i s voljenom osobom. Krajem perioda, slobodne Vage očekuje susret na putu a 20. decembra uveče, ulazak Meseca u kuću privatnosti, upozorava na sukobe sa članovima porodice.

Zdravlje Povratak starih zdravstvenih problema.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Vaš vladalac Mars, koji upravlja i vašim poslom, 15. decembra, ulazi u kuću dogovora donoseći ugovor o isplativom poslu, podršku uticajnih osoba, uspeh na ispitima, novac preko kraćih putovanja. Mlad Mesec u kući novca, 20. decembra, donosi šansu za odlazak na rad u inostranstvo ili saradnju s uticajnim osobama. Krajem perioda, novčani dobici i uspeh u javnosti.

Ljubav S Merkurom, vladaocem sedme kuće u vašoj kući ličnosti,očekuju vas rasprave sa dugogodišnjim partnerom. Krajem perioda, u vreme mladog Meseca u kući posla i ljubavi slobodne Škorpije mogu da upoznaju nekoga na putovanju, preko poslovnih ili kontakata sa strancima, i, interesantnu osobu preko interneta.

Zdravlje Pad imuniteta.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Mars, planeta akcije koja upravlja vašom intuicijom i finansijama, 15. decembra, ulazi u kuću novca donoseći vam prilike za veću zaradu ali i veće troškove. Ulazak Meseca koji takođe vlada vašim finansijama, u kuću posla gde se već nalazi Mars, 20. decembra podstiče vas da pronalazite nove vidove zarade i ulaganja u nekretnine, nove ideje, projekte i poslove.

Ljubav Bolji odnosi s članovima porodice, početkom perioda, kada i Lilit, simbol erotičnosti, ulazi u vaš znak čineći vas seksepilnijim i donosi neobavezne i susrete sa strancima. Hiron u kući ljubavi vraća staru simpatiju u vaš život. U vreme mladog Meseca u vašem znaku 20. decembra, donosite važnu odluku.

Zdravlje Pazite se povreda.

Jarac (22. 12 - 19. 1)

Posao S napetim aspektom Marsa u kući tajnih neprijatelja i Neptuna u kući komunikacija, 14. decembra, pazite se tračeva. Trigon Lilita i Neptuna u kućama novca i biznisa, 15. decembra, donosi vam zaradu. Istog dana Mars, planeta akcije, ulazi u vaš znak 15. decembra i donosi priliv energije, entuzijazma i vitalnosti, fokusirajući vas na realizaciju važnih planova.

Ljubav Sunce u kući podsvesti i Hiron u kući privatnosti, 14. decembra povoljno utiču odnos s članovima porodice. U vreme mladog Meseca, 20. decembra, možete da se nađete pred važnom odlukom o voljenoj osobi. Ulazak Lilita, simbola erotičnosti, u kuću tajni krajem sedmice donosi vam tajne i platonske ljubavi.

Zdravlje Potreba za izolacijom.

Vodolija (19. 1 - 18. 2)

Posao Trigon Neptuna i Lilita u kućama novca i karijere, 15. decembra, donosi vam sjajne prilike za zaradu. Istog dana, Mars ulazi u kuću prepreka, upozoravajući da izbegavate nepotrebne troškove. Mlad Mesec u kući novca, krajem perioda, donosi vam finansijski uspeh preko nekonvencionalnih vidova zarade a Lilit u 11. kući, od 20. decembra uveče, preko velikih organizacija.

Ljubav Direktan hod Hirona preko kuće dogovora tokom ovog perioda donosi vam bolju komunikaciju s članovima porodice. U vreme mladog Meseca u kući društvenog života, 20. decembra, slobodni mogu da se zaljube. Istog dana, konjunkcija Meseca i Marsa, zauzetima donosi probleme zbog povratka stare simpatije.

Zdravlje Nesanica. Potreba za izolacijom.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Lilit u kući obrazovanja i putovanja, pravi trigon s vašim vladaocem Neptunom u vašem znaku, 15. decembra, donoseći vam uspeh na ispitima, preko stranaca ali i pravnih pitanja. Istog dana, Mars ulazi u kuću karijere donoseći društveni i finansijski uspeh. Mlad Mesec u kući karijere, 20. decembra, upozorava na zastoj u karijeri i probleme sa ženama na poslu.

Ljubav Mlad Mesec u kući karijere, krajem perioda, a Sunce u kući privatnog života prave izazovne aspekte sa severnim Mesečevim čvorom u vašoj kući ličnosti, donoseći vam svađe i rasprave u porodici, naročito sa ženama. Spoj Meseca i Marsa, 20. decembra, slobodnima donosi susret sa harizmatičnom osobom.

Zdravlje Hronične tegobe.