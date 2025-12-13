Svet

"HOĆE DA ME SRUŠE": Orban optužio Brisel - "EU želi zemlju po meri Nemačke, Austrije i Francuske"

13. 12. 2025. u 19:39

MAĐARSKI premijer Viktor Orban optužio je Brisel da planira da sruši njegovu vladu i nametne vlast koja bi otvorila granice za migrante, čime bi, kako tvrdi, pokušali „izvaditi trn iz nokta“ Mađarskoj.

ХОЋЕ ДА МЕ СРУШЕ: Орбан оптужио Брисел - ЕУ жели земљу по мери Немачке, Аустрије и Француске

Foto: Tanjug/AP

Orban ističe da Evropska unija želi zemlju po meri Nemačke, Austrije i Francuske, dok njegova administracija svakodnevno sledi drugačiji kurs.

Orban je rekao da je to razlog zbog kojeg je, prema njegovim rečima, postojala namera da se vlast u Mađarskoj obori 2018. i 2022, kao i planovi za 2026, dodajući da je stranka Tisa oličenje te namere, prenosi MTI.

Govoreći o migracijama, Orban je Tursku nazvao "životnim osiguranjem" Mađara, jer, kako je rekao, turske vlasti ne dozvoljavaju da oko tri miliona migranata napusti Tursku i preko Balkana ode u Evropu.

Upozorio je da bi u slučaju promena u Turskoj migranti mogli da preplave Evropu, kako iz Turske, tako i iz Afrike, ističući da je najvažniji zadatak narednih generacija da se od toga zaštite.

Orban je podsetio da su tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije u Mađarsku dolazili Srbi, Hrvati i Bošnjaci, koji su, kako je naveo, susedi i pripadnici istog kulturnog kruga, dok za one koji danas žele da dođu u Evropu rekao je da ne poštuju društvena pravila ne samo zato što to ne žele, već i zato što ih ne poznaju.

Orban je istakao da Mađarska ne snosi odgovornost za migrantsku krizu i da je njen zadatak da se "štiti kao ostrvo".

(Tanjug)

