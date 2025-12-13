Svet

SAMO POLA MILIONA TELEFONSKIH POZIVA! Narod pita Putina - Pristiglo više od 1,1 milion pitanja građana za predsednika Rusije

В.Н.

13. 12. 2025. u 19:36

ZA PROGRAM "Direktna linija" sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom do sada je primljeno više od 1,1 milion pitanja, saopštio je Kremlj putem zvaničnog kanala na platformi Maks, prenose RIA novosti.

САМО ПОЛА МИЛИОНА ТЕЛЕФОНСКИХ ПОЗИВА! Народ пита Путина - Пристигло више од 1,1 милион питања грађана за председника Русије

Foto: Profimedia

Prema dostupnim podacima, do 12 časova po moskovskom vremenu zabeleženo je 459.000 telefonskih poziva, 251.000 pitanja poslatih putem platforme Maks, 176.000 SMS poruka i 136.000 poruka putem društvenih mreža, prenela je agencija RIA Novosti.

Putem zvaničnog sajta pristiglo je oko 40.000 pitanja, dok je poslato i 32.000 MMS poruka, kao i 14.000 pitanja putem mobilne aplikacije. Prikupljanje pitanja počelo je u četvrtak i trajaće do završetka programa, koji će biti emitovan 19. decembra u 12 časova po moskovskom vremenu.

Kao i prethodne godine, pitanja će biti obrađivana uz pomoć sistema veštačke inteligencije "GigaČet", koji je razvila "Sberbanka". Građani mogu da pošalju pitanja putem četbota na platformi Maks, društvenih mreža VKontakte i Odnoklassniki, kao i putem sajta.

Prošle godine stiglo je čak 1,2 miliona pitanja građana. Ovaj događaj pruža Rusima mogućnost da neposredno upute pitanja svom predsedniku, a ono što ga izdvaja jeste da nijedan drugi svetski lider ne nudi tako direktnu komunikaciju sa građanima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREPLAKALA SAM CELU NOĆ: Karleuša u panici zbog privatnih snimaka i slika - Sve smo pretražili, prevrnuli... (VIDEO)

"PREPLAKALA SAM CELU NOĆ": Karleuša u panici zbog privatnih snimaka i slika - "Sve smo pretražili, prevrnuli..." (VIDEO)