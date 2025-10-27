IZ "BETANIJE" U SPECIJALNU ZATVORSKU BOLNICU: Osumnjičenoj za smrt svog novorođenčeta određen pritvor
TRIDESETDEVETOGODIŠNjOJ M.K., osumnjičenoj za smrt svog novorođenčeta, određen je pritvor, i ona je iz novosadske Klinike za ginekologiju i akušerstvo, gde se nalazila od prošlog ponedeljka, kada je na ulici pronađeno beživotno telo, tek rođenog dečaka, premeštena u Specijalnui zatvorsku bolnicu u Beogradu.
Kako saznajemo, po izveštaju lekara, nije sposobna da daje iskaz.
Beživotno telo novorođenčeta, pronađeno je prošlog ponedeljka, odnosno 19. oktobra u jutarnjim satima, na travi ispred zgrade u Bulevaru cara Lazara 48 u Novom sadu, a ubrzo zatim, nekoliko desetina metara dalje, iza ugla u zgradi u Lovćenskoj 9, stanari su prijavili da je u zgradi krvava ženska osoba i gotovo u nesvesnom stanju.
Ona je u pratnji policije odvedena na Kloiniku za ginekologiju i akušertvo, a sumnnja se da se neposredno pre toga porodila i bebu ostavila na travnjaku ispred zgrade. Prema preliminarnim rezultatima obdukcije, kako saznajemo, novorođenče je umrlo usled hipotermije, ali i zbog toga što je ostavljeno u travi. To jutro je bilo hladno, i u takvom stanju, nije moglo dugo da preživi.
Okolnosti pod kojima se ova tridesetdevetogdišnjakinja porodila u zgradi i dalje je nepoznanica. Nepoznato je kako je ušla u višespratnicu na Bulevaru cara Lazara 48, a da je niko od stanara nije primetio, i da se zatim tu porodi, a onda ostavivši bebu na travi, otišla iza ugla, do zgrade u Lovćenskoj, gde je pronađena.
