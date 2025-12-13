TIP ostali sportovi

"KANARINCI" SU DOŽIVELI PORAZ U LIGI ŠAMPIONA: Tenerife gostuje Breoganu

Marko Milosavljević

13. 12. 2025. u 09:30

TENERIFE će u desetom kolu ACB lige gostovari Breoganu.

КАНАРИНЦИ СУ ДОЖИВЕЛИ ПОРАЗ У ЛИГИ ШАМПИОНА: Тенерифе гостује Бреогану

Foto: Profimedia

"Kanarinci" su pre tri dana pretpeli i prvi poraz u grunoj fazi Lige šampiona, poraženi su od Trapanija na svom terenu rezultatom 80:83.

Iako je ekipa Tenerifa imala pet dvocifrenig igrača, to nije bilo dovoljno da se ugrozi njihov rival.

Haime Fernandez je sa 16 pogodaka bio najefikasniji u poraženom timu, Šermadini se zaustavio na 13, dok su Fitipaldo i Dornekamp dodali po 12, Abromaitis je sakupio 10.

Verujemo da će Vidoretini puleni savladati Breogan.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,55)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?