"KANARINCI" SU DOŽIVELI PORAZ U LIGI ŠAMPIONA: Tenerife gostuje Breoganu

TENERIFE će u desetom kolu ACB lige gostovari Breoganu.

"Kanarinci" su pre tri dana pretpeli i prvi poraz u grunoj fazi Lige šampiona, poraženi su od Trapanija na svom terenu rezultatom 80:83.

Iako je ekipa Tenerifa imala pet dvocifrenig igrača, to nije bilo dovoljno da se ugrozi njihov rival.

Haime Fernandez je sa 16 pogodaka bio najefikasniji u poraženom timu, Šermadini se zaustavio na 13, dok su Fitipaldo i Dornekamp dodali po 12, Abromaitis je sakupio 10.

Verujemo da će Vidoretini puleni savladati Breogan.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,55)

