AKO VIDITE MLADIĆA SA OVE SLIKE ODMAH ZOVITE 192: Policija uputila hitan apel (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, u saradnji Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, tragaju za Đorđem Makićem (19) koji se sumnjiči da je sa još trojicom muškaraca, koji su prethodno uhapšeni i nalaze se u pritvoru, učestvovao u tuči 31. avgusta u Kursulinoj ulici, ispred jedne kladionice, kada su oštrim predmetom naneli povrede dvojici mladića od kojih je jedan smrtno stradao, dok je drugi zadobio teške telesne povrede opasne po život.

Podsećamo da su prethodno uhapšeni A. K. (18) i dvojica sedamnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju.

Mole se građani da ukoliko imaju bilo kakva saznanja u vezi sa navedenim licem za kojim se traga, da obaveste policijske službenike PU Beograd, Trećeg odeljenja na brojeve telefona 011/279-7542, 011/279-7696 i 192, ili da se jave u najbližu policijsku stanicu.

