HAPŠENJE U VRBASU: Gađali kamenjem učesnika skupa koji je organizovao SNS

POSLE noći divljanja po gradovima Srbije usledila su i hapšenja.

Foto printskrin MUP

U Vrbasu iza rešetakasu se našla trojica nasilnika.

Uhapšen je P.O. iz Vrbasa(38), jer je na neprijavljenom skupu 12. avgusta na trgu u Vrbasu gađao kamenjem učesnike skupa SNS.

U Vrbasu je uhapšen i V.V. (47).

Lisice na ruke stavljene su i Draganu Popari (51).