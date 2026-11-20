PRED Višim sudom u Beogradu danas je izrečena presuda Ognjenu Dabetiću, kojem se sudilo zbog osnovane sumnje da je ubio Nou Milivojev.

D. Milovanović

Kako je ubijena Noa Milivojev

Prema navodima optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Dabetić je 17. i 18. juna 2023. godine u iznajmljenom stanu u centru Beograda u kojem je prijavljeno stanovao, iz niskih pobuda - mržnje i netrpeljivosti na podmukao način, lišio života 18-godišnju Nou Milivojev, sa kojom je prethodno bio u emotivnoj vezi.

To je, kako se sumnja, učinio zbog subjektivnog osećaja izneverenosti i ponašanja Milivojev, koje je posledica njegove nemogućnosti da prihvati prekid veze i komunikacije i insistiranja oštećene na nastavku veze.

Detalji jezivog zločina

Prema optužnici, on je najpre obnovio kontakt i susrete sa Milivojev, pa je kritičnog dana zloupotrebio poverenje i emotivnu vezanost tek punoletne oštećene, pozvavši je da dođe kod njega u stan, gde je sa njom ušao u svađu i fizički sukob, a potom je stezanjem vrata električnim kablom lišio života.Nakon toga je telo vukao po drvenom podu galerije, zatim niz stepenice do kupatila, gde je u tuš kabini uz pomoć noža raskomadao njeno telo, a potom delove tela rasporedio u jednu pvc kutiju sa poklopcem, jedno pvc bure sa poklopcem zatečeno u prethodno navedenoj kutiji, jednu pvc kantu zatečenu u tuš kabini i jednu pvc kantu sa slavinom zatečenu u tuš kabini.

Potom je delove tela zalio hemikalijama bazne reakcije i dodao supstance koje sadrže amfetamin, mirtazapin, klozapin, paracetamol i ibuprofen, što je sve pronađeno 6. jula 2023. godine.

(Blic)

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