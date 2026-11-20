VIŠI SUD U BEOGRADU: Ognjen Dabetić osuđen na 14 godina zatvora za ubistvo Noe Milivojev
PRED Višim sudom u Beogradu danas je izrečena presuda Ognjenu Dabetiću, kojem se sudilo zbog osnovane sumnje da je ubio Nou Milivojev.
Kako je ubijena Noa Milivojev
Prema navodima optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Dabetić je 17. i 18. juna 2023. godine u iznajmljenom stanu u centru Beograda u kojem je prijavljeno stanovao, iz niskih pobuda - mržnje i netrpeljivosti na podmukao način, lišio života 18-godišnju Nou Milivojev, sa kojom je prethodno bio u emotivnoj vezi.
To je, kako se sumnja, učinio zbog subjektivnog osećaja izneverenosti i ponašanja Milivojev, koje je posledica njegove nemogućnosti da prihvati prekid veze i komunikacije i insistiranja oštećene na nastavku veze.
Detalji jezivog zločina
Prema optužnici, on je najpre obnovio kontakt i susrete sa Milivojev, pa je kritičnog dana zloupotrebio poverenje i emotivnu vezanost tek punoletne oštećene, pozvavši je da dođe kod njega u stan, gde je sa njom ušao u svađu i fizički sukob, a potom je stezanjem vrata električnim kablom lišio života.Nakon toga je telo vukao po drvenom podu galerije, zatim niz stepenice do kupatila, gde je u tuš kabini uz pomoć noža raskomadao njeno telo, a potom delove tela rasporedio u jednu pvc kutiju sa poklopcem, jedno pvc bure sa poklopcem zatečeno u prethodno navedenoj kutiji, jednu pvc kantu zatečenu u tuš kabini i jednu pvc kantu sa slavinom zatečenu u tuš kabini.
Potom je delove tela zalio hemikalijama bazne reakcije i dodao supstance koje sadrže amfetamin, mirtazapin, klozapin, paracetamol i ibuprofen, što je sve pronađeno 6. jula 2023. godine.
(Blic)
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