RODITELJI DANKE ILIĆ OČI U OČI SA OPTUŽENIMA ZA UBISTVO DEVOJČICE: Nastavlja se suđenje Dragijeviću i Jankoviću, dovedeni sa lisicama na rukama
RODITELjI dvogodišnje Danke Ilić su stigli u zgradu Višeg suda u Negotinu, gde se danas nastavlja glavni pretres u postupku protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za teško ubistvo devojčice.
Pored njih, očekuje se da pred sudskim većem danas budu saslušani i roditelji okrivljenih.
Iako je najavljeno svedočenje članova porodica optuženih, izvesno je da se u sudnici neće pojaviti otac Srđana Jankovića. Kako je nakon jučerašnjeg ročišta istakao Jankovićev branilac, advokat Živadin Bogdanović, njegov otac zbog narušenog zdravstvenog stanja najverovatnije nije procesno sposoban da svedoči.
Dragijević i Janković su sa lisicama na rukama dovedeni u sudnicu Višeg suda u Negotinu.
Današnji pretres dolazi nakon što su obojica optuženih u dosadašnjem toku suđenja u potpunosti negirala krivicu.
Dragijević i Janković su pred sudom tvrdili da kobnog 26. marta 2024. godine uopšte nisu videli Danku Ilić, niti da su na bilo koji način učestvovali u njenom ubistvu.
Povlačeći prvobitne iskaze iz istrage, oni su izneli teške optužbe na račun policije, tvrdeći da su priznanja bila iznuđena batinama i pretnjama nakon privođenja u Policijsku upravu u Boru.
Dejan Dragijević je detaljno opisao navodnu policijsku brutalnost, navodeći da su mu službenici stavljali kesu na glavu i oblačili pancir kako se na telu ne bi videli tragovi udaraca.
Prema njegovim rečima, krivično delo je priznao isključivo zato što više nije mogao da izdrži zlostavljanje.
(Blic)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
EPILOG STRAVIČNOG ZLOČINA: Dabetiću 14 godina zatvora za ubistvo Noe Milivojev
20. 11. 2026. u 11:06
VIŠI SUD U BEOGRADU: Ognjen Dabetić osuđen na 14 godina zatvora za ubistvo Noe Milivojev
20. 11. 2026. u 10:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)