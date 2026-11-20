RODITELjI dvogodišnje Danke Ilić su stigli u zgradu Višeg suda u Negotinu, gde se danas nastavlja glavni pretres u postupku protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za teško ubistvo devojčice.

foto: S.M.Jovanović

Pored njih, očekuje se da pred sudskim većem danas budu saslušani i roditelji okrivljenih.

Iako je najavljeno svedočenje članova porodica optuženih, izvesno je da se u sudnici neće pojaviti otac Srđana Jankovića. Kako je nakon jučerašnjeg ročišta istakao Jankovićev branilac, advokat Živadin Bogdanović, njegov otac zbog narušenog zdravstvenog stanja najverovatnije nije procesno sposoban da svedoči.

Dragijević i Janković su sa lisicama na rukama dovedeni u sudnicu Višeg suda u Negotinu.

foto: S.M.Jovanović

Današnji pretres dolazi nakon što su obojica optuženih u dosadašnjem toku suđenja u potpunosti negirala krivicu.

Dragijević i Janković su pred sudom tvrdili da kobnog 26. marta 2024. godine uopšte nisu videli Danku Ilić, niti da su na bilo koji način učestvovali u njenom ubistvu.

foto: S.M.Jovanović

Povlačeći prvobitne iskaze iz istrage, oni su izneli teške optužbe na račun policije, tvrdeći da su priznanja bila iznuđena batinama i pretnjama nakon privođenja u Policijsku upravu u Boru.

foto: S.M.Jovanović

Dejan Dragijević je detaljno opisao navodnu policijsku brutalnost, navodeći da su mu službenici stavljali kesu na glavu i oblačili pancir kako se na telu ne bi videli tragovi udaraca.

Prema njegovim rečima, krivično delo je priznao isključivo zato što više nije mogao da izdrži zlostavljanje.

(Blic)

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