OGNjEN Dabetić osuđen je danas na 14 godina zatvora zbog ubistva Noe Milivojev, koje se dogodilo 17. juna 2023. godine u stanu koji je iznajmljivao u centru Beograda.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Sud je Dabetića, koji je bio optužen za teško ubistvo, osudio za obično ubistvo, za koje je predviđena kazna od pet do 15 godina zatvora. Produžen mu je pritvor do pravosnažnosti presude.

Kako je sudija Olivera Đurić objasnila, nema dokaza da je on delo izvršio iz niskih pobuda, mržnje i netrpeljivosti, niti na podmukao način, što je neophodno da bi bio osuđen za teško ubistvo. Pošto te okolnosti nisu dokazane, sud ga je osudio za obično ubistvo.

Sud je naveo da je Dabetić Nou ubio tako što ju je udavio za vrat, nakon što ga je ona prethodno napala.

Dabetić je u vreme izvršenja krivičnog dela bio u stanju bitno smanjene uračunljivosti i zbog toga mu nije izrečena maksimalna kazna od 15 godina zatvora.

Odbrana je najavila žalbu na presudu, jer tvrdi da je u pitanju ubistvo na mah ili prekoračenje nužne odbrane.