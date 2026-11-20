SAOBRAĆAJNA NESREĆA U CENTRU BEOGRADA: Žena hitno prevezena u Urgentni centar
SAOBRAĆAJNA nesreća dogodila se danas u 11.23 sati u Ulici Miloša Pocerca u Beogradu, kada je automobil udario pešaka.
Kako "Blic" nezvanično saznaje, u saobraćajnoj nezgodi je povređena žena, koja je nakon nesreće prevezena u Urgentni centar.
Za sada nije poznato kakve povrede je zadobila, niti ima više informacija o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće.
(Blic)
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