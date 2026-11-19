MUP SAOPŠTIO: U Beogradu uhapšen osumnjičeni za otmicu
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), UKP, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su N. I. (2003) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo otmica, saopšteno je danas iz MUP-a.
Osumnjičeni je, u saradnji sa još tri osobe koje su u ranijem periodu uhapšene, 13. avgusta 2026. godine izvršio navedeno krivično delo na štetu O.F. iz Beograda na taj način što je oštećenog silom i pod pretnjom držao, protivno njegovoj volji, postupajući na naročito svirep način, nanevši mu teške telesne povrede opasne po život, navodi se u saopštenju.
Osumnjičenom je, kako se dodaje, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.
(Tanjug)
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