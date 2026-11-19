U VIŠEM sudu u Negotinu za danas je zakazan nastavak suđenja Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, u Banjskom Polju, kod Bora, 26. marta 2024. godine.

Foto: K. Mitrović/Privatna arhiva

Na današnjem ročištu, oni bi trebalo prvi put javno da iznesu odbranu, nakon što su krajem oktobra, na početku postupka, koji je bio zatvoren za javnost, kratko negirali krivicu.

Na pripremnom ročištu, najpre je tužilac izložio optužnicu, nakon čega su stranke u postupku iznele dokazne predloge.

Dragijević i Janković se od hapšenja nalaze u pritvoru, a optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage koju je sprovelo Više javno tužilaštvo u Zaječaru, optuženi su za teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Dopuna istrage sprovedena je po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugi put naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Pritvor sedmorici policajaca VIŠI sud u Nišu odredio je do 30 dana pritvor za sedmoricu policijskih službenika iz Bora, osumnjičenih da su u stanici zlostavljali i mučili Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića.

Pritvor je određen D. B., M. M., M. R., N. J., S. F., D. P. i G. Ž. da ne bi uticali na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo i zbog uznemirenja javnosti.

Sumnja se da su njih dvojica, 26. marta, u Banjskom Polju, najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu, a zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili. Telo devojčice nije nikada pronađeno.

U ovom postupku bio je optužen i Dejanov otac, Radoslav Dragijević, ali je odlukom suda protiv njega obustavljen postupak. On se sumnjičio da je sinu pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja. Nedavno je uhapšeno osmoro pripadnika MUP zbog sumnje da su ga tokom saslušanja tukli, nakon čega je preminuo.