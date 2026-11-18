JEZIV PRIZOR NA OKRETNICI 511: Žena nađena gola i bez svesti usred nevremena u Sremčici
U BEOGRADSKOM naselju Sremčica pronađena je starija ženska osoba, čiji je nestanak ranije prijavljen.
Prema nezvaničnim informacijama, žena je pronađena nešto posle 17 sati, usred nevremena, na okretnici autobusa 511, bez odeće i u besvesnom stanju, a nešto kasnije je po nju došao sin.
Na mestu događaja nalazi se policija.
(Telegraf)
Uskoro opširnije
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