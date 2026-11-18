DVADESETŠESTOGODIŠNjA devojka B. H. preminula je u bolnici u Prizrenu, nakon što joj se zdravstveno stanje pogoršalo tokom noći u nedelju na ponedeljak. Ona je prethodno bila privedena u mestu Vrbnica, u slučaju u kojem je zaplenjeno više od 100 grama materije za koju se sumnja da je kokain, a policija ju je odvela u bolnicu zbog sumnje da je progutala kesicu sa narkoticima.