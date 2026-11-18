NARODNI poslanik i kandidat poslaničke grupe "Studentska lista" za predsednika parlamenta, Aleksandar Čupić, izjavio je večeras da će, po zakonu, podneti izveštaj o svojoj imovini Agenciji za sprečavanje korupcije.

TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ MILOŠ MIŠKOV/

Na pitanje novinara da li suštinski odbacuje sve što je tokom sednice o njemu lično, ali i o ostalim kandidatima studentske liste izneo Aleksandar Vučić, Čupić je odgovorio da neće komentarisati ništa lično.

- Ja neću komentarisati ništa lično. Dakle, tu je svašta nešto izrečeno. Ako tu postoje bilo kakvi elementi protivni zakonu, pa sa zadovoljstvom bi trebalo opozicija da to podnese. Ja ću po zakonu podneti taj izveštaj, kao što ću ga podneti i kad budem završavao sa tom funkcijom. Dakle, to je potpuno jasno. Razlog mog suzdržavanja, bar pričam samo u moje ime, mnoge su se kolege suzdržavale, to nije nimalo jednostavno. Mi nismo iz političkog sveta, mi nismo navikli da se na taj način spekuliše i iznose neistine. Morate da razumete ove ljude pored mene. Dakle, oni nisu bili, možda je teška reč, ali u našem političkom blatu. I ja se njima divim kako su uspeli da iskontrolišu i da ne reaguju na način kako bi većina naših građana reagovala. I mi smo tu zato da shvate i naši građani da se može na takvu retoriku reagovati pristojno - rekao je on.

Na sledeće pitanje novinara da li poseduje 7 stanova i 2 garaže, Čupić je rekao da je već odgovorio na to pitanje.

- Ja ću se sad ponašati, iako nisam još uvek izabran za predsednika Narodne skupštine, kao da jesam. Dakle, vaše pitanje je po istom povredi poslanika. Dakle, postavljate isto pitanje, a ja sam već dao odgovor - rekao je on.

Prema njegovim rečima, tokom današnjeg rada Skupštine bio je veliki broj povreda Poslovnika, skretanja sa teme, ličnog obraćanja drugim poslanicima, ličnih uvreda, kleveta.