VENERA, planeta lepote, ljubavi, uživanja i novca, u Vagi, danas obrazuje inkonjunkcije sa Marsom i Jupiterom, planetama akcije i ekspanzije, u vatrenom znaku Lava.

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Ovi izazovni aspekti podstiču svađe sa suprotnim polom, donose svađe sa emotivnim parnterom, veze sa zauzetim osobama, ali i sa članovima porodice, raskidima i razočaranjima u ljubavi. Takođe, govore o neumerenosti u jelu, piću i životnim zadovoljstvima, preterivanju u trošenju novca, zbog čega će biti neophodno prilagođavanje novim okolnostima, kako u privatnom životu, tako i u poslovnim i prijateljskim odnosima.

Na zdravstvenom planu, ovi aspekti upozoravaju na hipertenziju i hormonske poremećaje.

Na udaru su rođeni sa podznakom ili Suncem na kraju Vage, Lava, Ovna i Vodolije.