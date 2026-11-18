MINISTAR odbarane Hrvatske Ivan Anušić rekao je u Vukovaru da Srbija mora da obezbedi dokumenta o nestalima, ali je i vređao sve one koji su se borili protiv ustaša u ratu za odbranu Republike Srpske Krajine.

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U izjavi za HRT dodatno je naglasio da se takva stradanja više nikada ne smiju ponoviti.

- Nikad nam se više ne sme ponoviti, niti Vukovar, niti rat koji nas je 90. godine stajao 18.000 života i stajao nas je doslovno mladosti Hrvatske koja je tada pobedila najveći ološ srpske vojske i četnike - rekao je Anušić za HRT.

Šta se desilo u Vukovaru?

U samom gradu Vukovaru, prema zvaničnnim hrvatskim podacima danas živi više od 50 odsto manje u odnosu na 1991. godinu. Hrvati su tokom leta 1991. godine opkolili i odsekli vukovarsku kasarnu JNA, u kojoj su se u tom trenutku nalazili mladi regruti na redovnom služenju vojnog roka. U vukovarskoj kasarni bio je stacioniran 12. pontonjerski bataljon JNA, koji su činili golobradi mladići (osamnaestogodišnjaci i devetnaestogodišnjaci) na redovnom služenju vojnog roka iz svih krajeva tadašnje Jugoslavije. Ustaše su postavile barikade i minska polja oko kasarne na Sajmištu. Kasarni su isključeni struja, voda i telefonske veze, čime je direktno ugrožen život opkoljenih regruta. Mladi vojnici nedeljama su bili izloženi snajperskoj i minobacačkoj vatri dok su pokušavali da održe osnovne životne uslove u krugu kasarne, kao i da vojni vrh u Beogradu u početku nije dozvoljavao upotrebu teškog naoružanja pokušavajući da pregovorima reši blokadu.

SFRJ je u leto i jesen 1991. godine i dalje bila jedina međunarodno priznata država, pa su hrvatske snage imale status nelegalnih paravojnih formacija. Nakon što su 25. avgusta napadnuta vozila JNA, a ustaše nastavile da drže garnizon u blokadi, Generalštab JNA je sredinom septembra pokrenuo veliku oklopno-mehanizovanu operaciju (Gardijsku brigadu i druge jedinice iz Srbije) sa primarnim ciljem da izvrši ustavnu dužnost — deblokira opkoljenu kasarnu i spase mlade vojnike iz obruča.

Anušić poznat po skandalima

Političku karijeru hrvatskog ministra odbrane Ivana Anušića pratilo je nekoliko kontroverzi, među kojima se izdvajaju fizički sukob sa policijom i izjave o zločinačkoj operaciji „Oluja“.

Godine 1999, tokom proslave u Antunovcu, tada 25-godišnji Anušić je prilikom intervencije policije iz Tenja udario jednog policajca šakom u glavu, zbog čega je 2005. pravosnažno osuđen na osam meseci zatvora, uslovno na dve godine.

Sa druge strane, u avgustu 2026. godine, Anušić je izazvao oštre reakcije u regionu izjavom da mu je „i dan-danas žao što kao vojnik nije lično učestvovao u zločinačkoj operaciji ustaške vojske "Oluja“, navodeći da je njegova jedinica tada po naređenju morala da ostane u istočnoj Slavoniji.