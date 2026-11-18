Studentska lista sa predstavnicima Francuske, Nemačke i Saveta Evrope
PREDSTAVNICI Studentske liste sastaće se u narednom periodu sa predstavnicima Francuske, Nemačke i Saveta Evrope, a na sastancima će biti razgovarano o pitanjima evropskih integracija, budućnosti Srbije, vladavine prava i saradnje sa evropskim partnerima.
Predstavnici Studentske liste sastaće se danas sa poslanikom nemačkog Bundestaga iz redova stranke Zeleni Borisom Mijatovićem, kao i sa predstavnicima Saveta Evrope, objavljeno je na sajtu studenti.org.rs.
Teme razgovora sa Mijatovićem biće aktuelna situacija u Srbiji, planovi za formiranje nove vlade, kao i odnosi Srbije sa Nemačkom i Evropskom unijom, a Studentsku listu predstavljaće Jasmina Đorđević.
Sastanak predstavnicima Saveta Evrope biće posvećen mogućnostima saradnje i podrške u oblastima ljudskih prava, pravosuđa i vladavine prava.
Posebne teme biće borba protiv korupcije, reforma pravosuđa i Ustava, izborni proces, mediji, demokratsko učešće građana, inkluzija i poverenje javnosti u institucije, navedeno je u saopštenju.
Studentsku listu predstavljaće kandidat Vladimir Jovanović.
Na sastanku sa predstavnicima Francuske Studentsku listu predstavljaće Dejan Šoškić, Jasmina Đorđević i Vladan Jovanović, a sa francuske strane prisustvovaće ministar delegat za Evropu i ambasadorka Francuske u Srbiji, zajedno sa predstavnicima francuskog parlamenta, Ministarstva za Evropu i spoljne poslove i stručnjacima.
U saopštenju nije navedeno kada će taj sastanak biti održan.
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