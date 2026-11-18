Rijera iskoristio pauzu i testirao prvotimce: Zvezda savladala Grafičar (VIDEO)
Golove za crveno-bele postigli su Loizu i Ivanić.
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Grafičar rezultatom 2:0 u prijateljskoj utakmici. Pored prvotimaca, Albert Rijera iskoristio je susret da proveri i nekoliko igrača razvojnog tima crveno-belih.
Loizus Loizu i Mirko Ivanić postigli su golove za Zvezdu, koja je na ovaj način dobila još jednu priliku da održi takmičarski ritam tokom reprezentativne pauze.
Rijera je za ovu proveru imao na raspolaganju većinu prvotimaca, dok su odsutni bili fudbaleri koji se još nisu vratili iz reprezentativnih obaveza.
U sastavu su se još našli Mateus, Miloš Veljković, Juta Nakajama, Derik Lukasen, Vasilije Kostov, Vladimir Lučić, Kristijan Balov, Osman Bukari i Mihailo Ristić.
Trener je priliku pružio i mladim igračima Grafičara, odnosno fudbalerima koji bi tokom zimske pauze mogli da se nametnu za mesto na pripremama prvog tima. Među njima su bili Uroš Đorđević, Vuk Roganović, Vasilije Subotić i Balša Papović, uz još nekoliko talentovanih igrača razvojnog pogona.
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