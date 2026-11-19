KOŠARKAŠI Denver Nagetsa ostvarili su jednu od najvećih pobeda u dosadašnjem toku sezone, pošto su pred svojim navijačima savladali ekipu Boston Seltiksa rezultatom 105:101.

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Iako su tokom prvog poluvremena bili u zaostatku od čak 17 poena, izabranici tima iz Kolorada uspeli su da naprave veliki preokret i sruše jednog od glavnih favorita za šampionski prsten.

Kao i obično, pokretačka snaga Denvera bio je srpski reprezentativac Nikola Jokić. Somborac je meč završio nadomak novog tripl-dabl učinka – ubacio je 24 poena (9/17 iz igre), uz osam skokova, devet asistencija i jednu blokadu, preuzimajući odgovornost u trenucima kada se lomio rezultat.

Ogromnu pomoć Jokić je imao u raspoloženom dvojcu Džamal Marej – Demar Derozan. Kanađanin je upisao 21 poen, sedam skokova i četiri ukradene lopte, dok je iskusni Derozan sa 18 poena odigrao ključnu ulogu u poslednjoj deonici. U poraženom sastavu istakli su se Džejson Tejtum sa 24 poena i osam uhvaćenih lopti, kao i Nimijas Keta sa 17 poena i 12 skokova.

Seltiksi su furiozno otvorili utakmicu serijom 8:0 i kontrolisali dešavanja na parketu tokom čitavog prvog poluvremena. U finišu druge četvrtine gosti su stekli, činilo se, nedostižnih 61:44.

Međutim, u nastavku susreta na teren je izašao potpuno drugačiji Denver. Nagetsi su za samo nekoliko minuta istopili prednost rivala, preokrenuli na 69:67 i u odlučujućih 12 minuta ušli u potpunom egalu (80:80).

Prava drama viđena je u poslednja dva minuta. Derozan je preuzeo odgovornost u napadu i sa linije slobodnih bacanja doneo prednost domaćinu na 49 sekundi pre kraja. Nakon što je Derik Vajt promašio šut za tri poena, Džamal Marej je na šest sekundi do sirene pogodio dvojku za velikih plus tri.

Sve dileme oko pobednika otklonjene su nakon tehničke greške Tejtuma, kada je Marej realizovao dodatno bacanje i stavio tačku na veliki trijumf Nagetsa.

