BEOGRADSKA policija intenzivno traga za za sada nepoznatim provalnicima koji su u popodnevnim satima iz kuće u centru prestonice odneli metalni sef u kojem se, prema prijavi vlasnika, nalazilo oko 100.000 evra i nekoliko ručnih satova.

FOTO: Lj.P.

Nezapamćena drskost lopova uznemirila je stanare u samom srcu Beograda, gde je teška krađa izvedena usred bela dana. Slučaj je policiji prijavljen juče oko 15 časova, odmah nakon što je 76-godišnji vlasnik kuće shvatio da je bio na meti pljačkaša i da mu iz doma nedostaje čitav metalni sef.

Upali kroz prozor u prizemlju

Prema nezvaničnim informacijama, policijska patrola koja je po prijavi izašla na teren zatekla je jasne tragove nasilnog ulaska. Utvrđeno je da su vrata u hodniku zgrade, koja vode ka dvorišnom delu, obijena, dok su na samom ulazu ostala vidljiva oštećenja.

Prvi rezultati istrage ukazuju na to da su se počinioci poslužili fizičkom snagom kako bi razvalili i otvorili drveni prozor u prizemlju kuće, kroz koji su se potom neopaženo uvukli u unutrašnjost objekta.

- U kući je izvršena kompletna premetačina. Vlasnik je policijskim službenicima prijavio da mu je ukraden metalni sef, navodeći da je u njemu čuvao oko 100.000 evra u kešu, kao i nekoliko ručnih satova - otkrio je izvor blizak istrazi.

Pregledaju se snimci sa nadzornih kamera

S obzirom na to da je reč o izuzetno prometnom delu grada i da se pljačka odigrala u popodnevnim satima, inspektori detaljno rekonstruišu kretanje osumnjičenih.

Uviđaj na licu mesta je završen, a policija trenutno obavlja informativne razgovore sa komšijama i prolaznicima koji su se u kritično vreme zatekli u blizini. Paralelno sa tim, preuzimaju se i pregledaju snimci sa svih okolnih nadzornih kamera, koje bi mogle da otkriju identitet lopova, kao i vozilo kojim su uspeli da odvezu glomazni metalni sef iz centra grada.

Istraga je u toku i trebalo bi da rasvetli sve detalje ove nesvakidašnje krađe, uključujući i to da li je kuća 76-godišnjeg Beograđanina prethodno bila tipovana.

(Telegraf)