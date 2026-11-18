PREMINULA POSLE GUTANJA KESICE SA KOKAINOM? Devojka (26) izgubila život nakon privođenja i pregleda u bolnici - Užas u Prizrenu
DVADESETŠESTOGODIŠNjA devojka B. H. preminula je u bolnici u Prizrenu, nakon što joj se zdravstveno stanje pogoršalo tokom noći u nedelju na ponedeljak. Ona je prethodno bila privedena u mestu Vrbnica, u slučaju u kojem je zaplenjeno više od 100 grama materije za koju se sumnja da je kokain, a policija ju je odvela u bolnicu zbog sumnje da je progutala kesicu sa narkoticima.
Kako je saopšteno iz Opšte bolnice "Prim. dr Daut Mustafa" u Prizrenu, devojka je prvi put primljena u Urgentni centar u nedelju oko 19 časova, u pratnji policijskih službenika. Lekari su tada obavili neophodne dijagnostičke preglede, uključujući rendgensko snimanje grudnog koša i abdomena, ultrazvuk stomaka, kao i ginekološki pregled.
Prema navodima bolnice, rezultati obavljenih pregleda nisu pokazali pozitivne nalaze na kokain, kao ni da je devojka išta progutala. Imajući u vidu da je pacijentkinja bila stabilnog zdravstvenog stanja, nakon lekarske procene, puštena je iz Urgentnog centra.
Međutim, iste noći, oko 00.45 časova, devojka je ponovo dovezena u bolnicu, ovoga puta vozilom Hitne pomoći i u pratnji policije. Prema saopštenju zdravstvene ustanove, tada je primljena bez vitalnih znakova.
Medicinsko osoblje odmah je započelo mere kardiopulmonalne reanimacije, a konsultovan je i anesteziolog, međutim, uprkos naporima lekara, devojka je preminula.
Iz bolnice su izrazili duboko žaljenje zbog ovog tragičnog događaja i uputili saučešće porodici preminule. Istakli su i da sve okolnosti slučaja treba da ispitaju nadležni organi, u skladu sa zakonskim i profesionalnim procedurama, kao i da su spremni da im dostave kompletnu medicinsku dokumentaciju i sve potrebne informacije.
Okolnosti pod kojima je došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja dvadesetšestogodišnjakinje, kao i uzrok smrti, za sada nisu zvanično utvrđeni, a naloženo je dalje postupanje nadležnih organa.
(Lajmi.net)
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