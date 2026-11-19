DAN PROVEDITE U MIRU I SLOZI: Slavimo Svetog Pavla Ispovednika, molimo se za duhovnu snagu i zaštitu od nesreće
SRPSKA pravoslavna crkva danas obeležava dan Svetog Pavla Ispovednika. Sveti Pavle Ispovednik je bio patrijarh Carigradski.
Kada blaženi Aleksandar patrijarh ležaše na samrtnoj postelji, pitahu ga ožalošćeni verni, koga ostavlja posle sebe za arhipastira stadu slovesnom Hristovom? Tada im bolesni patrijarh reče: "Ako želite imati pastira, koji će vas učiti i koji će vam vrlinama sijati, izaberite Pavla; ako li želite imati samo ličita čoveka i spolja ukrašena, izberite Makedonija”.
Narod izabra Pavla. No to ne bi pravo jereticima arijevcima, i ne bi pravo caru Konstanciju, koji u to vreme beše u Antiohiji. I uskoro Pavle bi nizložen, i zajedno sa sv. Atanasijem Velikim izbeže u Rim, gde ih obojicu papa Julije i car Konstans lepo primiše i u njihovoj pravoslavnoj veri podržaše.
Po pismu cara Konstansa i pape bi Pavle vraćen na svoj presto, ali kad umre car Konstans, arijevci digoše glavu, i proteraše patrijarha pravoslavnog u Kukuz u Jermeniji.
U progonstvu sv. Pavle služeći jedanput sv. liturgiju bi napadnut od arijevaca i udavljen omoforom, 351. god. U vreme cara Teodosija 381. god. mošti njegove prenesene su u Carigrad, a 1236. godine u Veneciju, gde se i sad nalaze, preneo je Kurir.
Njegovi ljubljeni klirici i sekretari Markijan i Martirije postradaše uskoro posle svoga patrijarha.
Veruje se da na ovaj dan, čim se ustane, treba izgovoriti molitvu Svetom Pavlu Ispovedniku za mir, duhovnu snagu i zaštitu od nesreće i nepravde.
Pošto je sveti Pavle I Carigradski zbog odbrane pravoslavlja više puta proganjan i mučenički postradao u progonstvu u Jermeniji (351. godine), vernici ga prizivaju kada se suočavaju sa iskušenjima i nepravdom.
Dan se provodi u miru i slozi u porodici, uz podsećanje na skromnost i postojanost svetitelja.
Tropar (glas 3):
Ispovedanjem Božanske vere, kao drugog revnitelja Pavla, među sveštenicima, pokaza te Crkva. I tvoja krv pravedna vapi ka Gospodu sa Aveljevom i Zaharijinom. Zato oče sveti, moli Hrista Boga, da nam daruje velike milosti.
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