Evo za koliko novca će Ostoja Mijailović kupiti FK Čukarički
Ostoja Mijailović (47) uskoro će postati vlasnik Fudbalskog kluba Čukarički. To je najavio sportski direktor "brđana" Vladimir Matijašević (48), koji je objasnio da su još samo administrativne stvari ostale da se reše kako bi i zvanično doskorašnji gazda Dragan Obradović dobio naslednika.
Kurir je izneo tvrdnju da će Ostoja Mijailović ovaj klub kupiti za 20 miliona evra od Dragana Obradovića. Inače, Obradović je ovaj klub kupio pre 15 godina za 100.000 evra dok je bio u stečaju i Srpskoj ligi za 100.000 evra.
Ostoja Mijailović želi da od Čukaričkog napravi od kluba evropskog učesnika koji će redovno igrati evropska takmičenja i u njima postepeno praviti iskorak.
Želja je da ovaj beogradski tim ne bude samo "posmatrač" kada izađe u Evropu.
Naravno, podrazumeva se i da su ciljevi u Super ligi Srbije visoki i da Mijailović želi Čukarički u samom vrhu tabele.
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