EKOLOŠKI HAOS JOŠ BEZ REŠENJA: U Smederevu se nadaju da će sledeće nedeljen rešiti problem sa odvozom smeća
U SMEDEREVU nakon proglašene vanredne situacije zbog povećane opasnosti od izbijanja i širenja zaraznih bolesti, kao posledica nemogućnosti sakupljanja, odvoženja i bezbednog odlaganja komunalnog otpada, još nema rešenja problema a gomile smeća sve su veće.
I danas su se nadležni oglasili novim saopštenjem a jedina vest iz njega da očekuju rešenje naredne sedmice.
U saopštenju navode:
„ Povodom zastoja u iznošenju komunalnog otpada na teritoriji grada Smedereva obaveštavamo građane da je rukovodstvo grada Smedereva i JKP „ Zelenilo i groblja“ Smederevo pristupilo ubrzanom kompletiranju potrebne dokumentacije, u skladu sa svim zakonskim propisima kako bi se što pre omogućilo odvoženje komunalnog otpada van teritorije grada Smedereva. S obzirom na to da je neophodna papirologija obimna, a zakonska procedura složena, sprovođenje potrebnih koraka zahteva nešto duži vremenski period od očekivanog.
Nadležne službe Gradske uprave grada Smedereva i JKP „ Zelenilo i groblja“ Smederevo su posvećene tome i očekujemo da će u toku sledeće nedelje biti uspostavljeno normalno funkcionisanje odvoženja komunalnog otpada.
Napominjemo da će građani odmah po ponovnom uspostavljanju redovnog odvoženja komunalnog otpada biti detaljno obavešteni o kompletnom toku rešavanja ovog problema, svim preduzetim koracima i daljem načinu funkcionisanja navedenog sistema."
Oglasilo se i JKP Zelenilo i groblja saopštenjem navodeći da nisu obustavili rad na terenu. Ekipe su raspoređene na više lokacija gde se, u skladu sa trenutnim mogućnostima, obavlja prikupljanje otpada. Otpad se prikuplja u vreće, čime se sprečava dalje rasipanje.
Apeluju na građane da komunalni otpad odlažu isključivo u za to predviđene kontejnere i posude, ukoliko u njima ima slobodnog prostora, da dobro zatvaraju kese za smeće, smanje količinu otpada e, a kartonsku ambalažu i plastične flaše prethodno sabijte.
Podsetimo, 12. novembra komunalna inspekcija zabranila je odlaganje otpada na nelegalnoj deponiji Jelen Do u Radincu, a ovo je dovedo do hapšenja gradonačelnice, direktora JKP „Zelenilo i groblja“ i načelnice Gradske uprave, ali i ekološkog kolapsa u gradu.
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