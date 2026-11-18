ŠEŠELJ ŠOKIRAO HRVATSKU: Tuđmana otac uhvatio u krevetu s maćehom
PREDSEDNIK Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj otkrio je šok informacije o nekadašnjem predsedniku Hrvatske Franju Tuđmanu.
Gostujući u "Info jutro" na televiziji "Informer", Šešelj tvrdi da je Tuđmanov otac zatekao sina u krevetu sa maćehom.
"Potom su otac i maćeha izvršili samoubistvo ili je otac ubio svoju ženu pa sebe. Komunisti su to zataškali i nije do kraja utvrđeno, ali to su činjenice, ne zna se samo da li je Tuđmanov otac ubio ženu ili se sama ubila pa je on okončao i svoj život. Rođenom ocu natak'o rogove. To se tako kod nas kaže. Incesta tu nema", kazao je Šešelj.
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