DONOSIMIO vam recept za najukusniji doručak od samo nekoliko sastojaka koje već imate u kući.

Foto: Printskrin Jutjub/Mojkutak

Sastojci:

5 jaja



400 ml mleka (2 čaše)1 kašika otopljenog maslaca190 g brašna

Fil:

2 kašike sira

2 kašike pavlake

malo soli

čajna ili šunka

Priprema:

U posudu razbiti jaja, pa dodati so i dobro promešati. Dodati mleko i takođe mešati, a zatim u smesu dodati brašno uz postepeno mešanje. Smesu je potrebno dobro izmešati, da ne bi ostale grudvice. Dodati otopljeni maslac i mešati. Smesu izliti u pleh obložen pek-papirom, pa staviti da se peče na 180 stepeni, a kad se ispeče, ostaviti da se ohladi.

Za fil: Pomešati sir, pavlaku i so i dobro sjediniti. Okrenuti testo na drugu stranu i premazati ga filom, a zatim dodati sitno seckanu šunku ili čajnu. Urolati ga u rolat. Iseći i služiti.

(Stil Kurir)