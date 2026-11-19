NAJUKUSNIJI DORUČAK OD SAMO NEKOLIKO SASTOJAKA: Topi se u ustima, a sprema se veoma jednostavno (VIDEO)
DONOSIMIO vam recept za najukusniji doručak od samo nekoliko sastojaka koje već imate u kući.
Sastojci:
5 jaja
400 ml mleka (2 čaše)
1 kašika otopljenog maslaca
190 g brašna
Fil:
2 kašike sira
2 kašike pavlake
malo soli
čajna ili šunka
Priprema:
U posudu razbiti jaja, pa dodati so i dobro promešati. Dodati mleko i takođe mešati, a zatim u smesu dodati brašno uz postepeno mešanje. Smesu je potrebno dobro izmešati, da ne bi ostale grudvice. Dodati otopljeni maslac i mešati. Smesu izliti u pleh obložen pek-papirom, pa staviti da se peče na 180 stepeni, a kad se ispeče, ostaviti da se ohladi.
Za fil: Pomešati sir, pavlaku i so i dobro sjediniti. Okrenuti testo na drugu stranu i premazati ga filom, a zatim dodati sitno seckanu šunku ili čajnu. Urolati ga u rolat. Iseći i služiti.
(Stil Kurir)
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