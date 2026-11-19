POSLE dužeg zatišja, opet je počela "teška artiljerija" između hrvatskog predsednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko stare teme, angažmana hrvatskih vojnika u misijama NATO za Ukrajinu.

Foto: Stipe Majic/AFP/Profimedia

Prvo je Plenković optužio šefa države da "zahvaljujući njegovoj politici" Hrvatska vojska nije učestvovala ni u Misiji EU za pružanje vojne pomoći Ukrajini.

- Ukrajinske oružane snage trenutno su najobučenija, najprilagođenija, najdinamičnija a, u smislu borbenog iskustva, najinteresantnija evropska vojska koja postoji. Hrvatska vojska nema pojma šta se događa u smislu vojne saradnje u potpori Ukrajine - rekao je premijer, što je Milanović nazvao grubom uvredom za hrvatsku vojsku.

I tako je počeo novi verbalni obračun, jer vrhovni zapovednik Oružanih snaga tvrdi da Vlada i Plenković ponižavaju vlastitu vojsku, a nekritički uzdižu tuđu.

- Premijer ne zastupa hrvatske interese, nego ponavlja ono što mu diktira Brisel - tvrdi Milanović. - Umesto da zagovara mir, on zagovara rat i uvlačenje Hrvatske u tuđi sukob. Hrvatskoj to ne treba. Hrvatskoj treba politika mira koja štiti hrvatske ljude i brine se za njih.

Uz to, Milanović je ocenio da "Plenković nema pojma", jer ni do danas nisu upućeni vojnici u Zajednički centar za analizu, obuku i edukaciju NATO i Ukrajine, iako je šef države to odobrio.

Bez reakcije IAKO predsednik i premijer nastavljaju sa prepucavanjem, nijedan od njih nije spomenuo novu sramotu mimohoda u Splitu, gde su maskirani mladići sa bakljama u rukamai i zastavama iz vremena NDH marširali gradom u znak sećanja na Franu Tentu, koji je umro u Lepoglavi 1948. godine. Inače, Tenta je na zidu gimnazije naslikao Pavelićev lik i veliko "U" i kasnije bio u grupi koja je na Marjanu skinula jugoslovensku zastavu i zbog toga je osuđen.

Milanović je još naveo mnogo problema oko finansiranja vojske, a reagovao je i ministar odbrane Ivan Anušić, koji optužuje vrhovnog zapovednika da dalje širi neistine o zagovaranju rata i uvlačenju Hrvatske u tuđi sukob.

- Predsednik Milanović zabranio je hrvatskoj vojsci i da učestvuje u vojnom segmentu Koalicije voljnih. I dok većina savremene Evrope i sveta podupire Ukrajinu u njenoj borbi za slobodu i nezavisnost, predsednik Milanović svojim neobjašnjivim postupcima izoluje hrvatsku vojsku i onemogućava njen dodatni razvoj - kaže ministar odbrane.

Spornim je ocenio i reč koju je izgovorio Milanović, spominjući "raport", poručivši da se u hrvatskoj vojsci koristi "prijavak".

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