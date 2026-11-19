ANDREA Lekić je lane završila bogatu igračku karijeru i postala generalna menadžerka rukometnih selekcija Srbije. Jedna od najboljih igračica svih vremena polako se privikava na novu ulogu, mada priznajeda joj je bilo mnogo lakše na terenu, jer je mogla sama da rešavaprobleme. Ovako, maksimalno je koncetrisana da pomogne stručnom štabu iigračicama da budu što uspešnije na Evropskom prvenstvu od 3. do 20. decembra u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskom.

Foto: D. Milovanović

Srpkinje su u grupi F u Bratislavi, gde 4. decembra startuju protiv Slovačke. Odmeriće snage i sa Nemačkom i Švedskom.

- Jako teška grupa za nas - priča za društvene mreže Srpskog rukometnog saveza Srbije legendarna Andrea Lekić. - Ali, radujem se, jer ne možete da birate protivnike da biste stigli do uspeha i rezultata. Moram da spomenem da smo ometene povredama. Znamo da je kompletan roster preduslov za uspeh. Mi, nažalost, to nemamo, jer Jovana Jovović zbog povrede neće biti sa nama. A bila je viđena kao lider ekipe, što je jako veliki problem i deficit za nas. S druge strane, ostale devojke dobiće prostora. Ima ih dosta mladih, prvi put će predstavljati Srbiju na Evropskom prvenstvu i imaju šansu da polako steknu to neohodno iskustvo.

To što će reprezentacija igrati u podmlađenom sastavu ne znači da neće pokušati da nadmaše sebe.

- Rezultat nam je izuzetno bitan, svesne smo da plasman na EP vodi u kvalifikacije na SP, a kako je to usko povezano, samo po sebi donosi dozu odgvornosti, dozu pritiska o kome pričamo. Ali, sa tim se navikneš da živiš, jer šta je utakmica bez pritiska i prvenstvo bez pritiska. Radujemo se tome, nadamo se da ćemo biti sve zdrave - podvukla je Lekićeva.

Andrea smatra da je i te kako važno što se SRS sve više okreće radu sa mlađim selekcijama.

- Možda zvuči čudno, ali sam najzadovoljnija kada vidim osmehe devojaka kada su u reprezentaciji. Znam šta sve stoji iza toga i znam koliko rada i davanja je neophodno da bi se one ovde osećale dobro i prijatno. Težimo velikom broju okupljanja mladih selekcije, za njih organizujemo takozvane edukativne centre. Važno je da devojčice što više provode vremena zajedno, jer na taj način osećaju šta znači biti reprezentativka. I bitno je da svima njima reprezentacija treba da bude cilj kome streme - smatra Lekićeva.

Čuvena rukometašica naglašava da se dosta radi i na kultu reprezentacije.

- Želimo da državni tim bude ono sigurno mesto, da igračice znaju kakvu odgovornost nose kada na sebi imaju grb Srbije. To je za nas prioritetno. Svaka utakmica, svaki trening traže maksimalno davanje i za nas je kult reprezentacije prioritetan. Napravili smo mali priručnik "Više od dresa", u kojem ima određenih tačaka, podsećanje svakoj reprezentativki kada dođe na okupljanje šta je to što mi očekujemo od njih.

Andrea smatra i da je veoma važna i komunikacija između devojaka i stručnog štaba...

- Bez komunikacije smo ništa, ne možemo gledati u pasulj i čitati nekom misli. Prioritet je imati iskrenu i otvorenu komunikaciju. Naravno, nije to uvek lako, zato smo uključile u pomoć psihologa u stručnom štabu. To je neizostavno da bi našu ekipu i igračice razumeli bolje.

Ne krije nekada najbolja rukometašica sveta da joj je daleko bilo lakše na terenu, nego na klupi uz igračice i stručni štab.

- Dok sam bila igračica na stres sam mogla da utičem svojim učinkom na terenu. Ovako je mnogo teže, gledati sa strane i ne biti u mogućnosti da uzmeš loptu u svoje ruke i reaguješ u prvom trenutku. Zato mi je prošle godine na Svetskom prvenstvu bilo neverovatno teško, jer je bilo van moje kontrole. Ali, polako se privikavam na tu ulogu i nekako sam malo mirnija. Samo ne mogu da kažem da će tako i ostati - priča uz osmeh za SRS Lekićeva.

Biće od starta neizvesno

PODMLAĐENA selekcija Srbije na EP startovaće 4. decembra u Bratislavi, kada će u prvom kolu grupe F odmeriti snage sa Slovačkom. Potom ih očekuju dueli sa velesilama, 6. sa Nemačkom i 8. sa Švedskom.

Prve dve selekcije plasiraće se u drugu fazu.

Počele zevršne pripreme

U sredu, 18. novembra u Kovilovu su počele završne priprema za EP. Na spisku selektorke Sandre Kolaković su: Gordana Petković, Marija Simić, Moli Kubina (golmani),Aleksandra Stamenić, Jelena Stojanović (leva krila), Tijana Simić, Dunja Radević (desna krila), Katarina Bojičić, Katarina Mančić, Sanja Stamenković (pivoti), kapitenka Jovana Skrobić, Aleksandra Vukajlović, Jelena Knežević, Aleksandra Vasić, Nora Fajfrić, Leana Milosavljević, Milica Aćimović, Teodora Majkić i Lara Stanić (bekovi).