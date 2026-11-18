KRAJ SEDNICE Narodne skupštine Srbije obeležila je burna scena tokom koje su poslanici "Studentske liste", ustali sa svojih mesta i podigli u vazduh crvene knjižice „Zbirka propisa“, uz aplauz i povike iz klupa.

Foto: YoutubePrintscreen/ParlamentSrbija

U sali se čulo skandiranje i zahtevi da se u nastavku sednice svim prijavljenim poslanicima omogući obraćanje, dok je deo poslanika držao podignute propise i ukazivao na Poslovnik.

Na takvu scenu reagovao je šef poslaničke grupe „Srbija pobeđuje“ Aleksandar Vučić, koji je snimak i podelio na društvenim mrežama.

On je ustao i, pokazujući ka poslanicima koji su držali zbirke propisa, zatražio da se evidentiraju svi koji su se javili.

– Sve ih zapiši, sve! Sve ih zapiši da dobiju reč. Samo uslikaj sve! Uslikaj ih sve, svi moraju da dobiju reč – poručio je Vučić tokom rasprave u sali.

Nakon toga oglasio se i predsedavajući sednicom, osvrnuvši se na atmosferu u sali i najavljujući kako će se nastaviti rad parlamenta.

– Sad mi je jasno da nikako ne mogu da budem predsednik – rekao je predsedavajući, nakon čega je dodao:

– Samo moram da kažem da će ovo sutra u nastavku sve biti povreda poslovnika i onda će se videti ko stvarno opstruira rad.