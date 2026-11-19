NAKON neuobičajeno toplog perioda koji je doneo temperature nalik prolećnim, vreme u Srbiji ulazi u znatno nestabilniju fazu. Naredne dane obeležiće česta kiša i postepeni pad žive u termometru, pa će se maksimalne dnevne vrednosti tokom vikenda u glavnom gradu spustiti na 11 do 12 stepeni. Ipak, pravi zimski scenario i mogućnost snežnih padavina u prestonici očekuju se u prvoj dekadi decembra, dok će planinski vrhovi zabeleti znatno ranije.

Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

Detaljnu analizu vremenskih prilika, dugoročnu prognozu za zimu, ali i stanje domaćih reka nakon dugotrajne suše, za televiziju Kurir izneo je meteorolog Ivan Ristić.





Karpati kao štit od naglog udara zime

Postepena promena vremena počinje već od petka, kada hladna vazdušna masa zahvata sever i istok kontinenta. Ipak, planinski masiv Karpata ublažiće direktan prodor te hladnoće ka Balkanu, što znači da nas u prvoj fazi ne očekuje temperaturni šok, već lagano zahlađenje.





Kada sneg stiže u niže predele?

– Ne očekujemo drastično zahlađenje, ali će temperatura postepeno opadati. Već za vikend će maksimalna temperatura u Beogradu, umesto dosadašnjih 19 ili 20 stepeni, biti oko 11 ili 12 stepeni. U subotu će biti kiše, a promenljivo vreme nastaviće se i narednih dana – objasnio je meteorolog.

Hladan vazduh će se u narednom periodu zadržavati iznad Poljske, Skandinavije i evropskog dela Rusije. Njegov ozbiljniji prodor ka Srbiji zavisiće od promene pravca strujanja, a proračuni ukazuju na početak narednog meseca.

– Prema poslednjim meteorološkim prognozama, najverovatnije će jači prodor hladnog vazduha uslediti tek u decembru. To bi značilo temperature oko nule i mogućnost snega u Beogradu. Za sada se takav scenario očekuje u prvoj dekadi decembra. Samo nas Karpati dele od tog veoma hladnog vazduha, pa bi promena pravca vetra mogla da omogući njegov prodor kroz Bečka vrata i donese nam jače zahlađenje i snežne padavine – naveo je.

Do tog trenutka, Srbiju očekuje smena toplijih i svežijih intervala, sa kišom na svaka dva dana i maksimalnim temperaturama oko 10. podeoka tokom iduće sedmice. Na višim planinama, međutim, zima stiže odmah.

– Na Kopaoniku i Goliji sneg bi mogao da pada već u subotu, a zatim ponovo u ponedeljak popodne. U nižim predelima prvi sneg očekujemo tek u decembru, mada nas može iznenaditi i krajem novembra. Za sada modeli nisu sasvim jasni kada je reč o jačem zahlađenju – rekao je .

Prognoza za zimu: Najhladnije oko Božića

Govoreći o tome kakva nas zima očekuje, Ristić ističe da dugoročni proračuni ne najavljuju ekstremne minuse, ali će snega svakako biti. Tradicionalno najhladniji deo godine biće januar, naročito period između dva velika praznika – Božića i Svetog Jovana.

– U tom periodu je poslednjih godina uglavnom najhladnije. Tada sneg pada i u nižim i u višim predelima. Ove zime očekujemo i ledene dane, otprilike dvadesetak, posebno tokom januara. U decembru bi takođe moglo da ih bude nekoliko, ali je taj mesec promenljiv i moguća su i otopljenja i zahlađenja – istakao je Ristić.

Naglašene temperaturne skokove kojima smo svedočili poslednjih dana uzrokuje sudar vazdušnih struja sa Atlantika, košave i fenskog jugozapadnog vetra. Zbog takvih strujanja pojedini gradovi su nedavno beležili gotovo letnje noćne temperature.

– Kada duva košava, malo je hladnije, a kada duva južni ili jugozapadni vetar, dolazi topliji, fenski vazduh. Pre nekoliko dana u Kruševcu je minimalna temperatura bila 20 stepeni, a u Beogradu 17 ili 18. Posle promene vremena, temperatura je naglo pala. Sledeće nedelje bićemo uglavnom na 10 do 15 stepeni, a sve češće će maksimalne temperature biti ispod 10 stepeni – objasnio je.

Oporavak reka i upozorenje građanima

Višenedeljna suša, tokom koje u pojedinim krajevima kiša nije pala skoro 70 dana, ostavila je traga na vodostajima. Dok se Sava već stabilizovala, oporavak Dunava biće znatno sporiji proces.

– Naše reke se oporavljaju i mislim da će sve biti u redu. Sava je već duže vreme u korektnom stanju, jer u Alpima, gde izvire, ima dosta padavina. Dunav je, međutim, i dalje u lošem stanju. Videli smo i sprudove u Novom Sadu. Prognoze su da će se oporaviti tek na proleće, a za to će biti važno i koliko će snega pasti u austrijskim, švajcarskim i nemačkim Alpima – rekao je.

Sa druge strane, aktuelne padavine su pravi spas za poljoprivrednike jer su omekšale isušeno zemljište za jesenju setvu, dok odsustvo jakih mrazeva omogućava nesmetan rad na njivama. Za kraj, meteorolog savetuje građanima da polako pripreme terase i dvorišta za zimske uslove i upozorava na jednu često zanemarenu jesenju opasnost.

– Koliko god termometar sada pokazivao 20 stepeni, sve može da se promeni za jedan dan. Potrebno je polako ući u zimski režim, jer je zima veoma blizu. Ako stanete na mokar list, vrlo lako možete da padnete. To može biti opasnije i od snega. Naredna tri do četiri dana biće veoma kišovita – za Kurir televiziju, upozorio je Ristić.



BONUS VIDEO