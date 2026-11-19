TOTALNA HISTERIJA! Čak 16 klubova želi Srbina koji ima 15 godina, spremne ponude od preko 18 miliona evra
Prava fudbalska groznica trese Evropu zbog momka srpskog porekla koji ima svega 15 godina!
Gabrijel Rajković, supertalentovani ofanzivac rođen u Oslu, skrenuo je na sebe pažnju najmoćnijih klubova sveta, a prema informacijama inostranih medija, čak 16 velikana stoji u redu za njegov potpis.
Rajković je ove sezone zablistao u dresu Valerenge i već uspeo da ispiše istoriju norveškog šampionata kao jedan od najmlađih debitanata i strelaca u eliti. Kako prenosi portal TEAMtalk, najveću ofanzivu za dovođenje mladog igrača, koji ima pravo nastupa i za reprezentaciju Srbije i za Norvešku, pokrenuli su Mančester junajted i Barselona.
Skauti engleskog giganta već su nekoliko puta uživo pratili njegove partije, a veliki adut kluba sa „Old Traforda“ mogla bi da bude činjenica da je Rajković odrastao navijajući upravo za „crvene đavole“. Sa druge strane, ni Barselona ne sedi skrštenih ruku – predstavnici katalonskog kluba bili su na tribinama još u avgustu, kada je petnaestogodišnjak postigao svoj prvenac u najvišem rangu protiv Bode Glimta.
Interesovanje za ovog levonogog ofanzivca, koji podjednako dobro pokriva obe krilne pozicije i mesto centralnog napadača, poprimilo je neverovatne razmere. Tokom leta detaljno su ga pratili Arsenal i Čelsi, dok se u beležnicama nalaze i Liverpul, Mančester siti, Totenhem, Njukasl, Brajton i Aston Vila.
Ništa manja gužva nije ni u ostatku Evrope – za usluge mladog fudbalera raspituju se Real Madrid, Bajern Minhen, Borusija Dortmund, RB Lajpcig, Inter, Juventus i Komo.
U Valerengi su svesni kakav dragulj imaju u svojim rukama, pa su spremni da dobro naplate njegov odlazak. Procene govore da bi ponude mogle da premaše vrtoglavih 18 miliona evra, čime bi Rajković postao najskuplje prodati fudbaler u istoriji norveškog fudbala.
Ipak, transfer se ne očekuje preko noći.
Mladi napadač ima ugovor do kraja 2028. godine i trenutno je maksimalno posvećen razvoju u domovini, zbog čega je ranije čak odbijao pozive evropskih velikana da trenira sa njihovim timovima. Zbog administrativnih prepreka i toka sezone, leto 2027. godine označeno je kao ključni trenutak za njegov prelazak u neki od najvećih svetskih klubova.
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