Nova era u Mančester junajtedu: Argentinac počeo sa radom
Zvanično.
Argentinski fudbalski stručnjak Maurisio Poketino (54) zvanično je danas počeo sa radom u Mančester junajtedu, saopštio je engleski klub.
U saopštenju se podseća da je Poketino pre pet dana imenovan za novog trenera kluba sa Old traforda, a dogovor je bio da 18. novembra zvanično stupi na novu funkciju, pošto završi sve obaveze na mestu selektora reprezentacije SAD.
Argentinski stručnjak je na mestu trenera Mančester junajteda zamenio Majkla Kerika, koji je smenjen zbog loših rezultata engleskog kluba u novoj sezoni.
Poketino je danas obišao trening centar Mančester junajteda u Karingtonu gde je upoznao deo igrača i članova stručnog štaba engleskog kluba.
U stručnom štabu Mančester junajteda biće Hesus Perez, Migel D'Agostino, Toni Himenez, Alek Skot i Sebastijan Poketino.
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