Suđenja

OKRIVLJENI NISU DOŠLI U SUD: Ponovo odloženo ročište roditeljima dečaka koji je usmrtio Andreja Simića (13)

Jelena Ćosin

02. 11. 2026. u 19:13

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SUĐENjE M.M. i M.M.M., roditeljima krivično neodgovornog dečaka koji je 5. oktobra 2023. godine u porodičnoj kući u Niškoj Banji, kako se sumnja, nožem usmrtio školskog druga Andreja Simića (13), ponovo je odloženo.

ОКРИВЉЕНИ НИСУ ДОШЛИ У СУД: Поново одложено рочиште родитељима дечака који је усмртио Андреја Симића (13)

foto: J. ćosin

Ročište danas nije održano jer se, prema rečima Andrejevih roditelja, u sudu nisu pojavili okrivljeni i njihovi branioci, iako su svi pozvani veštaci došli.

Novi termin zakazan je za 16. novembar u 11.30 časova. Andrejevi roditelji, Sanja i Mića Simić, smatraju da je i ovo odlaganje deo nastojanja da se sudski postupak odugovlači, a nezadovoljni su, kako kažu, načinom na koji se ročišta iznova odlažu.

-Ja zaista nemam reči kojima bih opisala sve ovo što se dešava i šta se njima dozvoljava. Nečuveno je. Još jedna opstrukcija, u poslednjem trenutku dostavljaju se neka dokumenta. Sve je van pameti - rekla je Sanja Simić nakon što je saopšteno da ročište neće biti održano.

Ona priznaje da joj svaki novi dolazak u sud sve teže pada, posebno zbog ponavljanja situacija u kojima se postupak ne pomera sa mrtve tačke.

Nije krivično odgovoran

ANDREJ Simić je zadobio 37 uboda nožem. Dečak koji je osumnjičen da ga je usmrtio u vreme zločina imao je 13 godina, zbog čega nije krivično odgovaran. Njegovi roditelji su osumnjičeni za teško delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

-Meni je sve teže i teže da podnosim i ročišta i njihove manipulacije, šta god da smisle - kazala je Andrejeva majka.

I Mića Simić ukazuje na to da su veštaci došli na zakazano ročište, ali da su, zbog nedolaska ostalih učesnika u postupku, ponovo morali da se vrate bez saslušanja.

-Svi ljudi koji su došli na ovo ročište ponovo su vraćeni. Sledeće očekujemo 16. novembra u 11.30 časova. Isto ono što je trebalo da bude na prošlom ročištu, ljudi su vraćeni po drugi put - rekao je Mića Simić.

Prema njegovim rečima, učestala odlaganja onemogućavaju Andrejevim roditeljima da tokom postupka iznesu sve ono što imaju da kažu.

Foto: Printskrin društvene mreže

Andrej je ubijen sa 37 uboda nožem

-Ovo je jedini način da nas sputavaju da kažemo šta imamo da kažemo. Istina je očigledna. Ne znam kakav efekat žele da postignu ovakvom strategijom odlaganja - poručio je Andrejev otac.

Sanja Simić osvrnula se i na krivičnu prijavu koja je podneta protiv nje i njenog supruga, navodeći da još nemaju nikakve nove informacije o tome u kojoj je fazi taj postupak.

-Što se tiče krivične prijave protiv nas, ona još stoji. Nemamo nikakvu dalju informaciju, videćemo šta će sa tim da se desi - rekla je ona.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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