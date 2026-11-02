SASLUŠANI KRIČAK I SEKULOVIĆ: U Više javno tužilaštvo u Beogradu privedeni čelnici UKP I SSK

NAČELNIK Uprave kriminalističke policije (UKP) MUP Srbije Marko Kričak i prvi čovek Službe za suzbijanje kriminala (SSK) Boško Sekulović privedeni su danas na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu pod sumnjom da su zloupotrebili službeni položaj tokom istrage ubistva Aleksandra Nešovića Baje.

Foto: vjt.rs

Kričku se na teret stavlja i krivično delo zlostavljanje i mučenje jednog od uhapšenih, Nenada L., vlasnika restorana "27", gde se dogodio zločin.

U naredbi za sprovođenje istrage, pored ostalog, navodi se da su dvojica rukovodilaca kriminalističke policije, kako se sumnja, od 12. maja ove godine, kada je ubijen Nešović, do 3. juna, nanela štetu bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću i to prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, te nevršenjem svoje službene dužnosti.

- Postoje osnovi sumnje da je, suprotno zakonu, Sekulović 15. maja sačinio krivičnu prijavu protiv Saše Vukovića Bosketa, kojom su obuhvaćena i druga lica, među kojima i Veselin Milić, zbog krivičnih dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca - navodi VJT. - Sekulović je to učinio iako je, kako se sumnja, u trenutku sačinjavanja pomenute prijave znao da je Milić pre ubistva napustio lice mesta - restoran "27" na Senjaku, u pratnji svog obezbeđenja.

Usmeno odobrenje i mučenje MARKO Kričak je, navodi tužilaštvo, kako se sumnja, usmeno odobrio Sekuloviću podnošenje krivične prijave, iako je bio upoznat sa njenim navodima, kako zbog medijske propraćenosti ovog događaja, tako i zbog komunikacije, koju je imao sa glavnim javnim tužiocem VJT u Beogradu u vezi predaje Milićevih telefona na veštačenje Vojnoj policiji. Tužilaštvo sumnja i da je Kričak, 16. maja, između dva i tri časa posle ponoći, u prostorijama UKP i to kao načelnik UKP, zlostavljao oštećenog N. L. zajedno sa N. N. policijskim službenicima.

Njemu je to bilo poznato, tvrdi Tužilaštvo, iz sadržine službenih beležaka o obaveštenju primljenom od građana i to od V. Š., P. U., N. M., V. R. i M. J. čija sadržina ukazuje na drugačije činjenično stanje u odnosu na opis naveden u podnetoj prijavi protiv Milića. Takođe, Sekulović u krivičnoj prijavi nije naveo sadržaj snimaka sigurnosnih kamera, na kojima se vidi da je Milić napustio restoran.

Harddiskove i CD sa pomenutim snimcima, kao i Milićeve mobline telefone, tvrdi VJT, nije odmah po nalogu postupajućeg javnog tužioca od 17. maja dostavio Kriminalističko-istražnoj grupi Vojne policije, već je navedene dokaze predao tek 22. maja, odnosno pet dana kasnije.

U naredbi VJT se navodi i da je Sekulović 21. maja na poziv tužioca, rekao da telefoni nisu dostavljeni, jer se "sadržaj telefona obrađuje, radi dopune".

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