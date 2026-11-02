ZA UBISTVO SUGRAĐANINA 12 GODINA ZATVORA: Leskovčanin prvostepeneom presudom Višeg suda oglašen krivim
Viši sud u Leskovcu doneo je presudu kojom je optuženi V. Demirović (27) iz ovog grada oglašen krivim zbog ubistva svog sugrađanina Stefana Ajdarevića (25), kao i zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Optuženi je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 godina, u koju se uračunava vreme koje je proveo u pritvoru, počev od 11. aprila ove godine.
On je oglašen krivim zbog opravdane sumnje da je tog dana, u Ulici Slavka Zlatanovića u Leskovcu, u kući svedoka A.K. iz Leskovca, lišio života Stefana Ajdarevića i neovlašćeno nosio vatreno oružje za čije nabavljanje i držanje nije imao dozvolu nadležnog organa. U saopštenju Višeg suda u Leskovcu se navodi da je njegova sposobnost da shvati značaj svog dela bila smanjena, ali ne bitno, a sposobnost da upravlja svojim postupcima bitno smanjenja, usled aktivnog straha i besa, srednjeg stepena.
Sve se dešavalo, sat i dvadeset minuta posle ponoći, kada su se na raskrsnici ulica Dragana Petrovića Stoleta i Slavka Zlatanovića sreli osuđeni muškarac i njegova žrtva. Tada je Demirović, kako je saopšteno, posle kraće rasprave, iz pištolja nepoznate marke, kalibra i fabričkog broja, ispalio više hitaca u pravcu Ajdarevića koji je krenuo da beži, u pravcu kuće u vlasništvu A.K., dok je optuženi sve vreme trčao za njim i pucao u sada pokojnog muškarca.
Kada je Stefan Ajdarević stigao do ulaza u dvorište A.K., gde se nalazi i nargila bar, on je sa terase kuće, gde je stajao, ušao u unutra, a za njim i Ajdarević. Vlasnik kuće je zaključao ulazna vrata, dok je još jedan od svedoka F.V. pokušao da zaustavi napadača, ali u tome nije uspeo. Demirović je nogom razvalio ulazna vrata i u Ajdarevića, koji se nalazio u hodniku, ispalio veći broj hitaca nanevši mu obilne povrede glave, grudnog koša i trbuha, usled kojih je preminuo na licu mesta.
Protiv presude leskovačkog Višeg suda dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Nišu. Osuđenom je produžen pritvor do upućivanja u ustanovu za izdržavanje kazne zatvora, a najduže do isteka izrečene kazne.
Odmah posle zločina meštani naselja Slavko Zlatanović su spekulisali da pozadinu ove tragedije treba tražiti u dugotrajnim sukobima žrtve i njegovog dželata. Stefan je navodno fizički napao oca optuženog, čime je samo produbljen raniji sukob među njima, a nakon toga dogodio se, kako se prepričavalo, i fizički obračun između osumnjičenog za ubistvo, njegovog brata i ubijenog.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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