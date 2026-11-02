SILOVALI I MUČILI CIMERA U ĆELIJI? Podneta krivična prijava protiv trojice pritvorenika u Centralnom zatvoru u Beogradu

PROTIV trojice pritvorenika u Centralnom zatvoru u Beogradu S. M., V. B. i M. I., kojima se sudi u Višem sudu za različita krivična dela, četvrti cimer iz ćelije podneo je krivičnu prijavu Višem tužilaštvu u Beogradu tvrdeći da su ga silovali, zlostavljali, mučili i iznudili 6.000 evra od decembra 2025. godine do 16. jula ove godine.

Foto Z. Jovanović

U krivičnoj prijavi se navodi da su ga u pritvorskoj sobi tukli rukama i nogama po glavi i telu, skidali golog terali da kleči na čepovima od plastičnih flaša, zagrevali razne metalne predmete, koje su mu nakon toga prislanjali na golo telo.

- Palili su komade plastičnih boca i vrelu, istopljenu plastiku prosipali po njegovom telu i ušima. Sekli su ga žiletom po grudima, peli se na krevet i skakali na njega dok je ležao na podu. Poturali su mu nožne prste ispod nogara stola, a zatim svom snagom udarali po stolu. Pretili su da će ga ubiti i silovati mu majku, ako im ne donese 10.000 evra na ime nekakvog duga ili nekome nešto kaže. Više puta su ga silovali gurajući mu razne predmete poput krastavca ili dršku od metle u anus, zbog čega je mladić krvario. U više navrata su ga terali da ih pojedinačno i grupno oralno zadovoljava. On je sve to zbog ogromnog straha po sebe i bezbednost svoje porodice morao da trpi i radi što mu cimeri kažu - navodi se u krivičnoj prijavi.

Dalje se kaže da je S. M. na ime izmišljenog duga, koji je nastao u ćeliji, iznudio 6.000 evra, koje je otac zlostavljanog mladića, u više navrata u manjim iznosima, verujući da taj dug zaista postoji, odneo ocu pritvorenog S. M.

- Posle toga, S. M. je naterao momka da roditeljima napiše oproštajno pismo, jer će da se ubije i da njegov život ništa ne vredi, tražeći od njega još 50.000 evra na ime duga, za šta su V. B. i M. I. znali. Mladić je pretrpeo ogroman broj povreda, koje su konstatovane i u lekarskoj dokumentaciji Centralnog zatvora, ali iz straha nije smeo da kaže ni lekarima ni komandirima šta mu se dešava - navedeno je u krivičnoj prijavi.

Lekarska dokumentacija

OČEKUJE se da Više tužilaštvo u narednom periodu proveri ove tvrdnje i u istrazi uzme izjave od zlostavljanog mladića i njegovog oca. Očekuje se, takođe, da budu saslušani osumnjičeni i da bude pribavljena lekarska dokumentaciju iz pritvora.

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