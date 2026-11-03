KRIČKU I SEKULOVIĆU ODREĐEN PRITVOR DO 30 DANA: Viši sud u Beogradu doneo odluku

VIŠI sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću, osumnjičenim za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa slučajem ubistva u restoranu "27".

foto D. Milovanović

Pritvor je M.K. i B.K. određen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, ometati postupak uticanjem na svedoke, saopšteno je iz tog suda.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu. Oni su prethodno saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje je predložilo određivanje pritvora.

Tužilaštvo je ranije saopštilo da su Kričak i Sekulović uhapšeni 1. novembra zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna ove godine kao službena lica MUP RS prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, nevršenjem svoje službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog - bivšeg načelnika PU za grad Beograd V.M, tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja ove godine u restoranu "27". Pored toga, sumnja se da je M.K. 16. maja sa drugim, za sada NN policijskim službenicima, u prostorijama UKP zlostavljao i mučio oštećenog N.L.

Krivičnom prijavom načelniku UKP na teret je stavljeno krivično delo zloupotreba službenog položaja i krivično delo zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK krivično delo zloupotreba službenog položaja.

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