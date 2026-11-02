OSUMNJIČENI ZA UBISTVO POKUŠAO DA POBEGNE U BEČ: Otac stradalog Branislava (24) ogorčen - Godina prolazi, još nema optužnice

USKORO će godinu dana otkada je Branislav Milenković (24) 21. novembra udaren ispred prodavnice u Makenzijevoj ulici na Vračaru, a onda od posledica povrede preminuo u bolnici tri meseca kasnije, 14. febrauara ove godine, a Više tužilaštvo još nije poduglo optužnicu protiv osumnjičenog M. P.

N. Skenderija

Otac nastradalog mladića Nenad Milenković ponovo je danas reagovao buneći se ispred Apelacionog tužilaštva u Beogradu, zbog kako je rekao odugovlačenja postupka, ali i ignorisanja da se osumnjičenom odredi pritvor. On je rekao da je njihov advokat podneo Višem tužilaštvu zahtev da traže od Višeg suda da se okrivljenom odredi pritvor po svim osnovama.

- Postoji opasnost od bekstva, jer imamo informaciju da je osumnjičeni pokušao da sa majkom i sestrom pobegne u Beč, ali je vraćen sa granice. Postoji i opasnost od uticaja na svedoke. Jedan svedok je tri puta menjao iskaz, prvi put je rekao da je M. P. udario mog sina u samoodbrani, posle tri dana da je moj sin sam pao, da bi u tužilaštvu rekao da nije video od zgrade. I supruga osumnjičenog je više puta menjala iskaz. Za uznemirenje javnosti tužilaštvu smo poslali 140 medijskih izveštaja - kazao je Nenad Milenković.

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