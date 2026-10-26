SIGURNA SAM DA RISTIĆ ZNA ŠTA SE DOGODILO: Počelo suđenje za ubistvo Zorana Lukića, čije su odsečene noge nađene u Kolubari

SLOBODAN Mitrović, koji je optužen za teško ubistvo na podmukao način Zorana Lukića (70), 20. juna 2025. godine, u okolini Lazarevca i da je potom isekao njegovo telo da prikrije zločin, negirao je danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu da je to učinio.

S. J. M.

Sudskom veću je rekao da u ovoj fazi na početku suđenja neće izneti odbranu, niti odgovarati na pitanja.

Na suđenju je zatim saslušana Jasmina Lazarević, koja je kako kaže 25 godina bila u vezi sa Lukićem, iako je on bio oženjen, ali nije se viđao sa tom ženom. Ona je rekla da je okrivljeni Mitrović njenom partneru dugovao novac, da ga je Zoran u poslednje vreme jurio za taj dug i da njih dvojica nisu bili prijatelji, niti zna da su imali poslovne odnose, ali da joj je više puta govorio da je Slobodan klošar.

- Zoran mi je rekao da Mitrović na ime duga treba da mu da neki automobil. Ne znam koji je iznos bio u pitanju - kazala je Lazarevićeva. - Veče pre me zvao, bio je uznemiren i iznerviran, jer mu je sa placa u Šopićima ukraden bager i rekao je da zna ko ga je ukrao. Kada sam ga sutradan, oko 11 časova, pozvala i pitala šta je uradio u vezi sa mašinom, rekao mi je da u kafiću sedi sa Slobodanom i da to rešava. Nije mi direktno rekao da je to uradio Slobodan, ali sam to zaključila iz njegovih reči. Posle sam čula da su oni išli u Mirosavce i da je ta mašina tamo završila.

Svedok je rekla da je kod nje kasnije došao Vladan Ristić, koji je sa Lukićem povremeno imao zajedničke poslove i ulaganja i pitao gde je Zoran:

- Rekla sam mu da je u gradu sa Slobodanom, a on kaže da mu se ne javlja na telefon i da nešto nije u redu. Kada se i meni nije javljao, Ristić mi je rekao da prijavim nestanak policiji, ako se Zoran ne javi u roku od sat vremena.

Poslovao sa pogrešnima ODGOVARAJUĆI na pitanja, Jasmina Lazarević je kazala da se Zoran bavio izdavanjem lokala i stanova, da je bio ugledan meštanin Lazarevca i kada prođe gradom sto ljudi ga zaustavi, a znao je sve od radnika do direktora i sudija.

- Životom mogu da potvrdim da se nije bavio trgovinom narkoticima. Nije nikada davao ni novac pod kamatu, nije mogao da izvuče ni ovo što je ljudima pozajmljivao. Nalazio je često pogrešne ljude za poslove. Nije imao dugovanja prema drugima - navela je svedok.

Ona je ispričala da je zatim otišla do Zoranove kuće i da je u kolima, koja nikada nije zaključavao, našla njegov telefon, od kojeg se nikad nije odvajao. Zatim je pozvala policiju.

U sudu je saslušan i vlasnik perionice, Aleksa Lazarević, kod kojeg je policija zatekla Mitrovićev automobil u kojem je, kako se sumnja, ubio Lukića.

Bio bolestan ZORAN je bio bolestan i slab, imao je leukemiju i šećer i mogao si da ga ubiješ jednim udarcem. Sve ostalo je urađeno da se zataška - kazala je Jasmina Lazarević.

- Najmanje dva dana pre, Mitrović me zvao da dubinski operem auto, ali sam mu rekao da sam pun i zakazali smo za ponedeljak, 23. jun, u 8 ujutru. Dogovorili smo se da pranje završim do kraja tog dana. Prvo sam izvadio sedišta i oprao da se osuše, a onda sam oprao 'nebo', stubove i instrument tablu. Oko podne ili jedan sat je došao Marko u policijskoj uniformi, prethodno me zvao i rekao da će doći na kafu, i odmah pitao čiji auto perem. Kada sam rekao, kazao mi je da je Mitrović u policijskoj stanici, gde ga ispituju u vezi sa ovim slučajem i pitao da li sam pronašao nešto sumnjivo. Pogledao je auto i video fleku između tepiha i lima ispod zadnjeg sedišta i na prozoru tragove, koji mogu da podsećaju na krv i rekao da mora da zove policiju da se to proveri - ispričao je Lazarević.

Odgovarajući na pitanje, on je naveo i da mu je Mitrović ranije rekao da mu je taj automobil baš prljav i da mora dubinski da se opere.