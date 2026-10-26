ZASTRAŠUJUĆE NASILJE U OBRENOVCU: Brutalno vređao i tukao suprugu, ženu spasila ćerka (11)

PRIPADNICI policije u Obrenovcu uhapsili su N. A. zbog sumnje da je brutalno vređao, tukao i zlostavljao svoju suprugu, majku četvoro dece.

FOTO: Lj.P.

Zahvaljujući prisebnosti žrtve i neverovatnoj hrabrosti njene jedanaestogodišnje ćerke, sprečena je potencijalna tragedija.

Porodična drama odigrala se u subotu, kada je osumnjičeni nasrnuo na nesrećnu ženu.

Usred fizičkog i psihičkog iživljavanja, pretučena žena uspela je da se obrati svojoj jedanaestogodišnjoj ćerki, koja je odmah istrčala iz stana i bez oklevanja otišla pravo u obližnju policijsku stanicu kako bi prijavila nasilje nad majkom.

Policijska patrola je odmah reagovala i upala u porodični stan, ali je nasilnik do njihovog dolaska već uspeo da pobegne.

Međutim, brzim i efikasnim radom na terenu, policajci su mu ubrzo ušli u trag i stavili mu lisice na ruke.

Osumnjičenom N. A. na teret se stavlja krivično delo nasilje u porodici, a on će danas biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

(Kurir)

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