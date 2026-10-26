Tenis

Dileme više nema: Gael Monfis otkrio da li je završio karijeru

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

26. 10. 2026. u 18:30

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GAEL Monfis je progovorio o kraju karijere.

Дилеме више нема: Гаел Монфис открио да ли је завршио каријеру

Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Čuveni francuski teniser je otkrio da se povukao 5. oktobra. On je to otkrio u obraćanju na "Tviču" gde odgovara na pitanja.

Nedavno je Ukrajinka Elina Svitolina obelodanila da su se ona i Monfis razveli. Oni imaju ćerku Skaj.

Ovaj 40-godišnjak iz Pariza je u karijeri osvojio 13 titula. Igrao je dva puta u polufinalu grend slema. Najpre je to uradio 2006. na Rolan Garosu, a onda i 2016. godine na US openu.

Najbolji plasman Gaela Monfisa bio je šesto mesto do kog je stigao 7. novebra 2016. godine.

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