Stanojević ušao u odabrano društvo - Tek je treći trener kom je ovo pošlo za rukom!

Retkost je da jedan strateg dobije četvrti mandat u istom klubu.

FOTO: FK Partizan

Dočekali su navijači Partizana povratak Aleksandra Stanojevića (52) u klub, iako se to nedavno to činilo kao nemoguća misija. Iskusni stručnjak naslediće na klupi legendarnog kapitena Sašu Ilića (48), koji je podneo ostavku nakon ozbiljne rezultatske krize, a danas je i zvanično promovisan na stadionu u Humskoj.

Temperamentni trener je u minulih deset meseci radio u turskom Karagumruku, sa kojim se rastao prošle nedelje, a potom se bukvalno za dva dana dogovorio sa upravom crno-belih o uslovima saradnje. Ujedno, obezbedio je sebi mesto u istoriji i odabranom društvu.

Naime, popularni Stanoje je tek treći strateg, kom će ovo biti čak četvrti put da sedi na klupi "parnog valjka". Pre njega to je uspelo samo slavnom Ilešu Špicu, a potom i Kirilu Simonovskom.

Jevrejski Mađar, koji je preživeo Drugi svetski rat i onda došao u Beograd, smatra se tvorcem uspešnog Partizana. Bio je tek drugi trener u istoriji crno-belih, a prvi mandat trajao mu je od 1946. do 1951. Potom se vratio za drugi deo sezone 1952/53, pa preuzeo tim u takmičarskoj 1954/55, a poslednji put Špic je na klupi tima iz Humske sedeo od 1958. do 1960. godine.

FOTO: FK Partizan

Kada je reč o Simonovskom, prvobitno je bio igrač, a po završetku karijere vodio je crno-bele u sezoni 1956/57. Čuveni Džina je bio tu na kratko i 1962/63, pa je preuzeo kormilo u leto 1966, kad je otišao Abdulah Gegić nakon finala Kupa šampiona u Briselu, a na kraju i u periodu od novembra 1969. do jula 1970.

Sada se Stanojević pridružio pomenutim legendama. Prvi mandat mu je bio sjajan (od 2010. do 2012.), kada je izborio plasman u grupnu fazu Lige šampiona, osvojio dve šampionske titule u trofej Kupa Srbije. Povratak je usledio 1. septembra 2020. i jesenja titula 2021/22, a onda neuspešna tri meseca 2024. i neslavan odlazak.

Tri puta je na klupi "parnog valjka" sedeo samo Florijan Matekalo, a po dva puta Stjepan Bobek, Tomislav Kaloperović, Jovan Miladinović, Marko Valok, Miloš Milutinović, Nenad Bjeković, Ljubiša Tumbaković, Miodrag Ješić, Vladimir Vermezović, Marko Nikolić, Miroslav Đukić, Savo Milošević i Srđan Blagojević.

Kada je reč o inostranim stručnjacima, tu se izdvajaju Jup Hajnkes, Fatih Terim, i italijanski tandem Frančesko Gvidolin - Davide Balardini. Slavni Nemac je četiri puta vodio minhenski Bajern, a Turčin isti toliko puta Galatasaraj. Gvidolin je imao četiri mandata u Palermu, kao i Balardini u Đenovi, dok je tri puta sedeo na klupi Kaljarija.