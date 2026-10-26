Politika

OGLASILI SE MERC, DAN I KRISTERSON: Čestitali Studentskoj listi na pobedi

Танјуг

26. 10. 2026. u 20:05

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NEMAČKI kancelar Fridrih Merc, predsednik Rumunije Nikušor Dan i švedski premijer Ulf Kristerson čestitali su danas Studentskoj listi na pobedi na parlamentarnim izborima u Srbiji, ističući značaj vladavine prava, borbe protiv korupcije i evropskog puta Srbije.

ОГЛАСИЛИ СЕ МЕРЦ, ДАН И КРИСТЕРСОН: Честитали Студентској листи на победи

Foto: Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

Merc je na društvenoj mreži Iks naveo da su izbori u Srbiji "jasno odlučeni" i da će Nemačka da podržava evropski put Srbije.

On je dodao i da je ta lista svojim zahtevima za vladavinu prava, borbu protiv korupcije i osnovne slobode uspela da dopre do građana.

Dan je čestitao građanima Srbije na, kako je naveo, istorijskim izborima i Studentskoj listi na pobedi.

- Rumunija je spremna da sarađuje sa novom vladom na evropskom putu Srbije i izgradnji stabilnog i prosperitetnog susedstva - napisao je Dan na Iksu, ističući da dve zemlje povezuju njihove zajednice i dugogodišnje prijateljstvo duž Dunava.

On je dodao da Srbija i Rumunija mogu da izgrade još snažnije partnerstvo.

Kristerson je čestitao Studentskoj listi na pobedi, kao i građanima Srbije koji su, prema njegovim rečima, u rekordnom broju izašli na izbore da odluče o svojoj budućnosti.

Švedski premijer ocenio je da izborni rezultat predstavlja priliku za jačanje demokratije, vladavine prava i borbe protiv korupcije.

- Švedska nastavlja da podržava reforme koje su temelj pristupanja Srbije Evropskoj uniji -  naveo je Kristerson na društvenoj mreži Iks.

Prema preliminarnim rezultatima koje je Republička izborna komisija (RIK) objavila na osnovu 8.135 obrađenih biračkih mesta, na parlamentarnim izborima održanim u nedelju Studentska lista je dobila 2.246.423 glasa, odnosno 52,65 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 1.673.241 glas, odnosno 39,22 odsto glasova. 

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