KRVAVI SUKOB U BANJU KOVILJAČI: Upucan čovek, policija traga za napadačem

U Banji Koviljači se večeras dogodila pucnjava u kojoj je jedan mladić dobio dve prostrelne rane.

V Mitrić

Kako "Novosti" saznaju upucan je mladić A.V. iz Banje Koviljače. Do pucnjave je došlo,posle svađe tog mladića sa jednim od njegovih najboljih prijatelja.

A.V. je prošao sa dve prostrelne rane. Posle zbrinjavanja u lozničkoj bolnici, odvezen je u Beograd, u Urgentni centar. Lekari tek treba da se izjasne o povredama, ali je izvesno da stanje povređenog traži složenije lekarsko zbrinjavanje.

Policija traga za A. N. za kog se sumnja da je pucao koji je u bekstvu. Kako je došlo do krvavog sukoba može samo da se nagađa. To što je do izgreda došlo na dan izbora ni u kom smislu nema veze da glasanjem.