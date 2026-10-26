Fudbal

Veliki propust sajta Zlatne lopte: Proglašena tri osvajača u isto vreme!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

26. 10. 2026. u 20:15

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DOŠLO je vreme da se izabere najbolji fudbaler sveta!

Велики пропуст сајта Златне лопте: Проглашена три освајача у исто време!

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Zbrka je nastala na zvaničnom sajtu "Zlatne lopte". Naime, proglašena su tri pobednika - Lamin Jamal, Hari Kejn i Kilijan Mbape.

Oni su najpre objavili. "Lamin Jamal osvojio Zlatnu loptu, ovo su njegovi najbolji potezi". Isto su ubrzo uradili za fudbalere Bajerna i Real Madrid.

Kad su shvatili da su pogrešili, vrlo brzo su obrisali objavu. Inače, ceremonija se održava u Londonu u "Paladijumu".

Kandidati za "Zlatnu loptu":

Usman Dembele (PSŽ)
Erling Haland (Mančester siti)
Hari Kejn (Bajern)
Kviča Kvaratskelija (PSŽ)
Kilijan Mbape (Real Madrid)
Lionel Mesi (Inter Majami)
Majkl Olise (Bajern)
Fabijan Ruiz (PSŽ)
Rodri (Barselona)
Lamin Jamal (Barselona)

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