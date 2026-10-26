Veliki propust sajta Zlatne lopte: Proglašena tri osvajača u isto vreme!

DOŠLO je vreme da se izabere najbolji fudbaler sveta!

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Zbrka je nastala na zvaničnom sajtu "Zlatne lopte". Naime, proglašena su tri pobednika - Lamin Jamal, Hari Kejn i Kilijan Mbape.

Oni su najpre objavili. "Lamin Jamal osvojio Zlatnu loptu, ovo su njegovi najbolji potezi". Isto su ubrzo uradili za fudbalere Bajerna i Real Madrid.

🚨 𝗡𝗘𝗪: There is PANIC and CHAOS at the Ballon d'Or organizers. Suddenly these 3 articles were published before the event even took place! — @MailSport https://t.co/u15lLRibQo — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 26, 2026

Kad su shvatili da su pogrešili, vrlo brzo su obrisali objavu. Inače, ceremonija se održava u Londonu u "Paladijumu".

Kandidati za "Zlatnu loptu":

Usman Dembele (PSŽ)

Erling Haland (Mančester siti)

Hari Kejn (Bajern)

Kviča Kvaratskelija (PSŽ)

Kilijan Mbape (Real Madrid)

Lionel Mesi (Inter Majami)

Majkl Olise (Bajern)

Fabijan Ruiz (PSŽ)

Rodri (Barselona)

Lamin Jamal (Barselona)

They are our ten finalists for the 2026 Ballon d’Or… who you got? 🇫🇷 Ousmane Dembélé 🇳🇴 Erling Haaland 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane 🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia 🇫🇷 Kylian Mbappé 🇦🇷 Lionel Messi 🇫🇷 Michael Olise 🇪🇸 Fabián Ruiz 🇪🇸 Rodri 🇪🇸 Lamine Yamal Follow the ceremony live on https://t.co/qkKEZsOmy9, with analysis and data from the London Palladium! #ballondor — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

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