Tenis

"To će mi mnogo značiti": Novak Đoković otkrio zašto je odlučio da igra u Bazelu

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

26. 10. 2026. u 17:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOVAK Đoković nastupiće ove nedelje na turniru u Bazelu.

То ће ми много значити: Новак Ђоковић открио зашто је одлучио да игра у Базелу

Tanjug, AP Photo/Andy Wong

Srbin će posle 15 godina igrati u rodnom gradu Rodžera Federera i objasnio je zašto je doneo odluku na nastupi na turniru iz serije 500.

Takve su bile odluke u prethodne dve sezone, želeo sam da sezonu 2024. završim ranije, što i jesam i to u oktobru. Prošle godine sam imao povredu ramena. Kada sam završio turnir u Atini, dan ili dva pre starta ATP Finala u Torinu, rezultati su pokazali sa sam imao naprslinu mišića u ramenu, pa sam odlučio da ga preskočim. Da sam bio zdrav, verovatno bih išao tamo, ali sam čak i pred kraj turnira u Atini uzimao jake lekove. Ove godine bih voleo da idem u Torino, ali videćemo - rekao je Đoković.

Drugi razlog je motiv da se i dalje pobeđuje i osvajaju titule.

Još jedan motiv da u svoj program dodam turnir u sezoni u dvorani bio je taj što mi je fizički tako lakše da igram. Nema vrućine, sunca, ekstremnih faktora sa kojim se suočavam kad igram na otvorenom. To će mi mnogo značiti i nadajmo se najboljem - istakao je Srbin.

Osvajač 24 grend slem titule je trenirao sa Stanom Vavrinkom kome će ovo biti poslednji turnir u karijeri. 

Podsetimo, Novak Đoković će u prvom kolu Bazela igrati protiv Iga Ambera.

BONUS VIDEO:  BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Uhvaćeni u nesvakidašnjoj akciji na Kosmaju: Dronom prali spomenik visok preko 30 metara!

Uhvaćeni u nesvakidašnjoj akciji na Kosmaju: Dronom prali spomenik visok preko 30 metara!