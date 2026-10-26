"To će mi mnogo značiti": Novak Đoković otkrio zašto je odlučio da igra u Bazelu

NOVAK Đoković nastupiće ove nedelje na turniru u Bazelu.

Tanjug, AP Photo/Andy Wong

Srbin će posle 15 godina igrati u rodnom gradu Rodžera Federera i objasnio je zašto je doneo odluku na nastupi na turniru iz serije 500.

- Takve su bile odluke u prethodne dve sezone, želeo sam da sezonu 2024. završim ranije, što i jesam i to u oktobru. Prošle godine sam imao povredu ramena. Kada sam završio turnir u Atini, dan ili dva pre starta ATP Finala u Torinu, rezultati su pokazali sa sam imao naprslinu mišića u ramenu, pa sam odlučio da ga preskočim. Da sam bio zdrav, verovatno bih išao tamo, ali sam čak i pred kraj turnira u Atini uzimao jake lekove. Ove godine bih voleo da idem u Torino, ali videćemo - rekao je Đoković.

Drugi razlog je motiv da se i dalje pobeđuje i osvajaju titule.

- Još jedan motiv da u svoj program dodam turnir u sezoni u dvorani bio je taj što mi je fizički tako lakše da igram. Nema vrućine, sunca, ekstremnih faktora sa kojim se suočavam kad igram na otvorenom. To će mi mnogo značiti i nadajmo se najboljem - istakao je Srbin.

Osvajač 24 grend slem titule je trenirao sa Stanom Vavrinkom kome će ovo biti poslednji turnir u karijeri.

Two legends sharing the court in Basel 🤝🇨🇭 Novak Djokovic returns to the Swiss Indoors Basel for the first time since 2011, while Stan Wawrinka prepares for his final tournament before retirement 🎾 https://t.co/vY7UgX1a8d — TNT Sports (@tntsports) October 26, 2026

Podsetimo, Novak Đoković će u prvom kolu Bazela igrati protiv Iga Ambera.

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